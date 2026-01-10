أمم إفريقيا - صلاح: لسنا مرشحين لتحقيق اللقب.. ونبذل أقصى جهد لأننا نحب بلدنا

شدد محمد صلاح قائد منتخب مصر أن الفراعنة ليسوا المرشحين الأوائل لتحقيق لقب أمم إفريقيا رغم الوصول للمربع الذهبي.

وانتصر منتخب مصر بنتيجة 3-2 على كوت ديفوار وتأهل للمربع الذهبي لأول مرة منذ نسخة 2021.

وقال قائد منتخب مصر عبر بي إن سبورتس: "لا أستطيع قول إننا مرشحين بنسبة 100% لتحقيق لقب أمم إفريقيا، المنافسين لديهم لاعبين يلعبون في أوروبا وأغلبنا منتخبنا يضم لاعبين محليين وهذا ليس تقليلا منهم".

وأضاف "نحاول بذل أقصى جهد لنا لأننا نحب بلدنا، ونقدم كل ما لدينا في أرض الملعب بنسبة 100%".

وأردف "استغللنا فرصنا اليوم ضد كوت ديفوار، ودافعنا بكل ما لدينا اليوم، لم نكن موفقين في الكرات الثابتة بعض الشيء لكننا فزنا في النهاية".

وأتم "مواجهة السنغال؟ ستكون مباراة صعبة ضد لاعبين يلعبون في أوروبا وسنحاول تقديم أداء جيد".

video:1

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهو نهائي مكرر بين المنتخبين من نسخة 2021 في الكاميرون.

سجل ثلاثية مصر في المباراة كل من عمر مرموش ورامي ربيعة ومحمد صلاح.

بينما سجل ثنائية كوت ديفوار، أحمد فتوح بالخطأ في مرماه، وجيلا دوي.