تأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور الـ8 للبطولة.

وحسم منتخب مصر المباراة لصالحه والتي أقيمت في ملعب أدرار بمدينة إجادير الذي لعب فيها الفراعنة منذ البطولة وحتى الآن.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهو نهائي مكرر بين المنتخبين من نسخة 2021 في الكاميرون.

سجل ثلاثية مصر في المباراة كل من عمر مرموش ورامي ربيعة ومحمد صلاح.

بينما سجل ثنائية كوت ديفوار، أحمد فتوح بالخطأ في مرماه، وجيلا دوي.

القط البلدي يكسب

طوال البطولة انتشرت مقاطع فيديو لقط اسمه "نيمبوس برونوس" وهو يتوقع نتائج مباريات كأس الأمم الإفريقية.

وظل القط يتوقع معظم نتائج المباريات بشكل صحيح مع تفاعل كبير جدا من كل جماهير المنتخبات في البطولة بشكل طريف.

إلى أن وصلنا لربع النهائي، وقبل المباريات توقع القط "نيمبوس" جميع نتائج دور الثمانية بشكل صحيح، بعدما توقع فوز المغرب على الكاميرون، وفوز نيجيريا على الجزائر، وفوز السنغال على مالي.

كما توقع أيضا فوز كوت ديفوار على مصر، وهو التوقع الوحيد الذي أخطأ منه.

ومن هنا نقول له إن "القط المصري البلدي يكسب" لأن منتخب مصر لا يخضع لأي توقعات.

وصف المباراة

لم ينتظر منتخب مصر كثيرا وسجل هدف التقدم عن طريق عمر مرموش في الدقيقة 4 بهجمة سريعة وانفراد بالمرمى بعد تمريرة من إمام عاشور استغلها مرموش وسدد الكرة على يسار الحارس.

video:1

بعد الهدف حاول منتخب كوت ديفوار إدراك التعادل وسدد أماد ديالو كرة أبعدها الدفاع.

ومرة أخرى سدد أماد ديالو كرة قوية لكن حسام عبد المجيد وقف أمامه وتصدى للكرة.

ونفذ عمر مرموش ركلة حرة مباشرة قابلها حسام عبد المجيد بضربة رأسية لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

ونجح منتخب مصر في إضافة الهدف الثاني عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 31 بعد ركنية نفذها محمد صلاح، وقابلها ربيعة بضربة رأسية في الشباك.

video:2

وقبل نهاية الشوط الأول سجل منتخب هدف كوت ديفوار هدف تقليص الفارق في الدقيقة 41 بعد ركلة حرة نفذها يان ديوماندي واصطدمت الكرة في أحمد فتوح وسكنت شباك الشناوي.

video:3

لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدفين لهدف.

ومع بداية الشوط الثاني أضاف منتخب مصر الهدف الثالث في الدقيقة 51 عن طريق محمد صلاح.

وجاء الهدف بعد انطلاقة من إمام عاشور وتمريرة رائعة بوجه القدم الخارجي ليضعها صلاح في الشباك بطريقة رائعة.

video:4

وواصل منتخب مصر خطورته وسدد محمد هاني كرة قوية ارتدت من الحارس وتابعها مرموش لكنها خرجت لركنية.

وحصل حسام عبد المجيد على بطاقة صفراء في الدقيقة 69 بعد تدخل مع أحد لاعبي كوت ديفوار.

وسجل منتخب كوت ديفوار الهدف الثاني في الدقيقة 74 عن طريق جيلا دوي بعد ركنية لم يتعامل معها دفاع مصر والشناوي بشكل جيد.

video:5

ودفع حسام حسن في الدقيقة 78 بتريزيجيه بدلا من إمام عاشور في أول تبديل لمنتخب مصر.

وشارك أيضا مصطفى محمد بدلا من عمر مرموش في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وحصل محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة على إنذار، قبل أن يطلق الحكم الجزائري مصطفى غربال صافرة نهاية المباراة معلنا تأهل مصر لنصف النهائي.