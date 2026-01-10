أمم إفريقيا - صلاح الثاني.. ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية ربع النهائي

اقترب محمد صلاح خطوة من صدارة ترتيب هدافي أمم إفريقيا 2025.

وسجل صلاح هدفا قاد به منتخب مصر للفوز على كوت ديفوار بنتيجة 3-2 والتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا 2025.

وأكمل منتخب مصر عقد المتأهلين بعد المغرب والسنغال ونيجيريا.

ويتصدر المغربي براهيم دياز قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف، ويأتي صلاح بالتساوي مع فيكتور أوسيمين هداف نيجيريا في المركز الثاني.

وجاء ترتيب هدافي أمم إفريقيا بعد مرحلة ربع النهائي

1 براهيم دياز (المغرب) – 5 أهداف

2 محمد صلاح (مصر) – 4 أهداف

2 فيكتور أوسيمين (نيجيريا) – 4 أهداف

3 أديمولا لوكمان (نيجيريا) – 3 أهداف

3 أماد ديالو (كوت ديفوار) – 3 أهداف

3 أيوب الكعبي (المغرب) – 3 أهداف

3 رياض محرز (الجزائر) – 3 أهداف

3 لامين سيناسوكو (مالي) – 3 أهداف





















































































































































وسجل صلاح ضد كل من زيمبابوي وجنوب إفريقيا وبنين وكوت ديفوار.