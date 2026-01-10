أمم إفريقيا - صلاح الثاني.. ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية ربع النهائي

السبت، 10 يناير 2026 - 23:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر - كوت ديفوار

اقترب محمد صلاح خطوة من صدارة ترتيب هدافي أمم إفريقيا 2025.

وسجل صلاح هدفا قاد به منتخب مصر للفوز على كوت ديفوار بنتيجة 3-2 والتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا 2025.

وأكمل منتخب مصر عقد المتأهلين بعد المغرب والسنغال ونيجيريا.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - صلاح يعادل حسام حسن أمامه ويسجل رقما غير مسبوق أمم إفريقيا – أوسيمين: نحترم المغرب لكننا ضمن المرشحين للتتويج بالبطولة أمم إفريقيا - هدف عكسي من فتوح يكتب رقما سلبيا لـ مصر أمم إفريقيا - ربيعة رابع هدافي العميد.. وصلاح يواصل مطاردة ماني

ويتصدر المغربي براهيم دياز قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف، ويأتي صلاح بالتساوي مع فيكتور أوسيمين هداف نيجيريا في المركز الثاني.

وجاء ترتيب هدافي أمم إفريقيا بعد مرحلة ربع النهائي

1 براهيم دياز (المغرب) – 5 أهداف

2 محمد صلاح (مصر) – 4 أهداف

2 فيكتور أوسيمين (نيجيريا) – 4 أهداف

3 أديمولا لوكمان (نيجيريا) – 3 أهداف

3 أماد ديالو (كوت ديفوار) – 3 أهداف

3 أيوب الكعبي (المغرب) – 3 أهداف

3 رياض محرز (الجزائر) – 3 أهداف

3 لامين سيناسوكو (مالي) – 3 أهداف

وسجل صلاح ضد كل من زيمبابوي وجنوب إفريقيا وبنين وكوت ديفوار.

محمد صلاح ترتيب هدافي أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا – لوكمان: جميع اللاعبين أظهروا روحا جماعية وتعاونا كبيرا أمم إفريقيا - أحمد فتوح: نريد الثأر من السنغال أمم إفريقيا – ماندي: نحن فخورون بأنفسنا.. والشعب الجزائري يرى نفسه في الفريق مؤتمر حسام حسن: أخذنا بالأسباب ففزنا.. وهذه علاقتي مع صلاح وتعليقي على الـ 3/4 أمم إفريقيا - محرز: هذه آخر بطولة قارية لي.. وتمنيت الفوز باللقب الثاني أمم إفريقيا – إيمرس فاي: منتخب مصر يدافع كثيرا ويهدر الوقت أمم إفريقيا - تعادل في البطولة.. تاريخ مواجهات مصر ضد السنغال قبل معركة نصف النهائي أمم إفريقيا - محمد هاني: الثأر من السنغال؟ مجرد مباراة كرة قدم
أخر الأخبار
الفوز الأول لـ روسينيور.. تشيلسي يعبر تشارلتون بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا – لوكمان: جميع اللاعبين أظهروا روحا جماعية وتعاونا كبيرا ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - أحمد فتوح: نريد الثأر من السنغال ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – ماندي: نحن فخورون بأنفسنا.. والشعب الجزائري يرى نفسه في الفريق ساعة | أمم إفريقيا
مؤتمر حسام حسن: أخذنا بالأسباب ففزنا.. وهذه علاقتي مع صلاح وتعليقي على الـ 3/4 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - محرز: هذه آخر بطولة قارية لي.. وتمنيت الفوز باللقب الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا – إيمرس فاي: منتخب مصر يدافع كثيرا ويهدر الوقت ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - تعادل في البطولة.. تاريخ مواجهات مصر ضد السنغال قبل معركة نصف النهائي ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة
/articles/520997/أمم-إفريقيا-صلاح-الثاني-ترتيب-هدافي-البطولة-بعد-نهاية-ربع-النهائي