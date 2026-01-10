أمم إفريقيا - صلاح الثاني.. ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية ربع النهائي
السبت، 10 يناير 2026 - 23:10
كتب : FilGoal
اقترب محمد صلاح خطوة من صدارة ترتيب هدافي أمم إفريقيا 2025.
وسجل صلاح هدفا قاد به منتخب مصر للفوز على كوت ديفوار بنتيجة 3-2 والتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا 2025.
وأكمل منتخب مصر عقد المتأهلين بعد المغرب والسنغال ونيجيريا.
ويتصدر المغربي براهيم دياز قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف، ويأتي صلاح بالتساوي مع فيكتور أوسيمين هداف نيجيريا في المركز الثاني.
محمد صلاح يسجل الهدف الثالث للمنتخب المصري ⚽️🔥🇪🇬#كأس_أمم_إفريقيا | #كوت_ديفوار | #مصر pic.twitter.com/8vcbhxrvI8— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 10, 2026
وجاء ترتيب هدافي أمم إفريقيا بعد مرحلة ربع النهائي
1 براهيم دياز (المغرب) – 5 أهداف
2 محمد صلاح (مصر) – 4 أهداف
2 فيكتور أوسيمين (نيجيريا) – 4 أهداف
3 أديمولا لوكمان (نيجيريا) – 3 أهداف
3 أماد ديالو (كوت ديفوار) – 3 أهداف
3 أيوب الكعبي (المغرب) – 3 أهداف
3 رياض محرز (الجزائر) – 3 أهداف
3 لامين سيناسوكو (مالي) – 3 أهداف
وسجل صلاح ضد كل من زيمبابوي وجنوب إفريقيا وبنين وكوت ديفوار.