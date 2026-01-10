أمم إفريقيا - صلاح يعادل حسام حسن أمامه ويسجل رقما غير مسبوق

السبت، 10 يناير 2026 - 22:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدفه في كوت ديفوار

سجل محمد صلاح ثالث أهداف منتخب مصر في مرمى كوت ديفوار في ختام منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

الهدف جاء في الدقيقة 52 بلمسة رائعة بعد تمريرة من إمام عاشور.

صلاح سجل أهدافه الـ 11 في شباك 11 منتخبا مختلفا في أمم إفريقيا، كأكثر لاعب سجل أمام بلاد مختلفة في تاريخ البطولة.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - ربيعة رابع هدافي العميد.. وصلاح يواصل مطاردة ماني الأول منذ أبو تريكة.. مرموش يفتتح مباراة كوت ديفوار بعاشر أهدافه الدولية أمم إفريقيا – أوسيمين: نحترم المغرب لكننا ضمن المرشحين للتتويج بالبطولة لم يسجلها رياض

وسجل قائد منتخب مصر هدفه الحادي عشر في أمم إفريقيا خلال 23 مباراة.

الملك المصري عادل رقم مدرب المنتخب حسام حسن كثاني هدافي مصر التاريخيين في كأس أمم إفريقيا برصيد 11 هدفا.

ويسبق صلاح وحسام حسن، المتصدر التاريخي حسن الشاذلي بـ 12 هدفا.

وبذلك بات صلاح على بعد هدف واحد من معادلة الهداف التاريخي للفراعنة في كأس الأمم أيضا.

ووصل صلاح لهدفه رقم 65 مع منتخب مصر في جميع المسابقات، وأًصبح على بعد 3 أهداف من معادلة رقم حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.

ومنذ نسخة 2017، صلاح هو ثاني أكثر اللاعبين مساهمة بـ 16 مساهمة (11 أهداف و5 تمريرات حاسمة)، بعد ساديو ماني نجم السنغال (19 مساهمة - 10 أهداف و9 تمريرات حاسمة).

المباراة جارية بتقدم مصر 3-1 حتى الآن.

كوت ديفوار لم تحقق سوى فوز وحيد على منتخب مصر في 9 مواجهات بكأس أمم إفريقيا، مقابل تعادل وحيد و7 انتصارات لمصر (بينها 3 انتصارات بركلات الترجيح).

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع السنغال التي تغلبت على مالي 1-0.

وتأهل المغرب إلى نصف النهائي بالفوز على الكاميرون 2-0، لتلتقي بنيجيريا التي تغلبت على الجزائر بنفس النتيجة.

محمد صلاح كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا – ياسر إبراهيم: الخصوم يخافون منا.. ونحتاج إلى دعوات المصريين حسام حسن: المدرب فكر يصيب ويخطئ.. وحين لعبت بدفاع خماسي فعلها الآخرون بعدي أمم إفريقيا - ربيعة: اتفقنا على القتال للشعب المصري.. وسنموت من أجل محمد حمدي أمم إفريقيا - مؤتمر صلاح: المعسكر الحالي هو الأفضل في حياتي.. ومنذ هذا التصريح أصبحنا 3/4 أمم إفريقيا – محمد صلاح أفضل لاعب في مباراة مصر وكوت ديفوار أمم إفريقيا – موعد مباراة مصر ضد السنغال والقناة الناقلة والمعلق أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية أثناء مباراة مصر وكوت ديفوار أمم إفريقيا - صلاح: لسنا مرشحين لتحقيق اللقب.. ونبذل أقصى لأننا نحب بلدنا
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – ياسر إبراهيم: الخصوم يخافون منا.. ونحتاج إلى دعوات المصريين 8 دقيقة | أمم إفريقيا
حسام حسن: المدرب فكر يصيب ويخطئ.. وحين لعبت بدفاع خماسي فعلها الآخرون بعدي 13 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - ربيعة: اتفقنا على القتال للشعب المصري.. وسنموت من أجل محمد حمدي 15 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر صلاح: المعسكر الحالي هو الأفضل في حياتي.. ومنذ هذا التصريح أصبحنا 3/4 16 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – محمد صلاح أفضل لاعب في مباراة مصر وكوت ديفوار 18 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – موعد مباراة مصر ضد السنغال والقناة الناقلة والمعلق 24 دقيقة | أمم إفريقيا
أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية أثناء مباراة مصر وكوت ديفوار 24 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - صلاح: لسنا مرشحين لتحقيق اللقب.. ونبذل أقصى لأننا نحب بلدنا 24 دقيقة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة
/articles/520996/أمم-إفريقيا-صلاح-يعادل-حسام-حسن-أمامه-ويسجل-رقما-غير-مسبوق