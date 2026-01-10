أمم إفريقيا - صلاح يعادل حسام حسن أمامه ويسجل رقما غير مسبوق

سجل محمد صلاح ثالث أهداف منتخب مصر في مرمى كوت ديفوار في ختام منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

الهدف جاء في الدقيقة 52 بلمسة رائعة بعد تمريرة من إمام عاشور.

صلاح سجل أهدافه الـ 11 في شباك 11 منتخبا مختلفا في أمم إفريقيا، كأكثر لاعب سجل أمام بلاد مختلفة في تاريخ البطولة.

وسجل قائد منتخب مصر هدفه الحادي عشر في أمم إفريقيا خلال 23 مباراة.

الملك المصري عادل رقم مدرب المنتخب حسام حسن كثاني هدافي مصر التاريخيين في كأس أمم إفريقيا برصيد 11 هدفا.

ويسبق صلاح وحسام حسن، المتصدر التاريخي حسن الشاذلي بـ 12 هدفا.

وبذلك بات صلاح على بعد هدف واحد من معادلة الهداف التاريخي للفراعنة في كأس الأمم أيضا.

ووصل صلاح لهدفه رقم 65 مع منتخب مصر في جميع المسابقات، وأًصبح على بعد 3 أهداف من معادلة رقم حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.

ومنذ نسخة 2017، صلاح هو ثاني أكثر اللاعبين مساهمة بـ 16 مساهمة (11 أهداف و5 تمريرات حاسمة)، بعد ساديو ماني نجم السنغال (19 مساهمة - 10 أهداف و9 تمريرات حاسمة).

المباراة جارية بتقدم مصر 3-1 حتى الآن.

كوت ديفوار لم تحقق سوى فوز وحيد على منتخب مصر في 9 مواجهات بكأس أمم إفريقيا، مقابل تعادل وحيد و7 انتصارات لمصر (بينها 3 انتصارات بركلات الترجيح).

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع السنغال التي تغلبت على مالي 1-0.

وتأهل المغرب إلى نصف النهائي بالفوز على الكاميرون 2-0، لتلتقي بنيجيريا التي تغلبت على الجزائر بنفس النتيجة.