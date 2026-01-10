أمم إفريقيا - هدف عكسي من فتوح يكتب رقما سلبيا لـ مصر

السبت، 10 يناير 2026 - 22:18

كتب : إسلام أحمد

يان ديوماندي - كوت ديفوار - مصر

سجل أحمد فتوح بالخطأ هدف تقليص الفارق لـ كوت ديفوار ضد منتخب مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر مع كوت ديفوار اليوم في آخر مباريات ربع نهائي 2025 على ملعب أدرار.

وتقدم منتخب مصر بهدفين من توقيع عمر مرموش ورامي ربيعة.

وفي الدقيقة 41 قلص الأفيال الفارق بهدف من فتوح عكسي بعدما مرت ركنية من الجميع وارتطمت به لتسكن شباك محمد الشناوي.

وبات منتخب مصر أكثر منتخب يستقبل أهدافا عكسية في تاريخ البطولة برصيد 4 أهداف، يليه بوركينا فاسو والجزائر برصيد 3 أهداف.

وارتفع رصيد الأهداف العكسية في نسخة 2025 لـ 5 أهداف.

أهداف مصر العكسية في أمم إفريقيا

غانم سلطان ضد غينيا في 1976

عبد الظاهر السقا ضد الكونغو الديمقراطية في 2006

أحمد حسن ضد الكاميرون في 2010

أحمد فتوح ضد كوت ديفوار في 2026

