أمم إفريقيا - هدف عكسي من فتوح يكتب رقما سلبيا لـ مصر
السبت، 10 يناير 2026 - 22:18
كتب : إسلام أحمد
سجل أحمد فتوح بالخطأ هدف تقليص الفارق لـ كوت ديفوار ضد منتخب مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا.
أحمد فتوح
النادي : الزمالك
ويلتقي منتخب مصر مع كوت ديفوار اليوم في آخر مباريات ربع نهائي 2025 على ملعب أدرار.
وتقدم منتخب مصر بهدفين من توقيع عمر مرموش ورامي ربيعة.
وفي الدقيقة 41 قلص الأفيال الفارق بهدف من فتوح عكسي بعدما مرت ركنية من الجميع وارتطمت به لتسكن شباك محمد الشناوي.
وبات منتخب مصر أكثر منتخب يستقبل أهدافا عكسية في تاريخ البطولة برصيد 4 أهداف، يليه بوركينا فاسو والجزائر برصيد 3 أهداف.
وارتفع رصيد الأهداف العكسية في نسخة 2025 لـ 5 أهداف.
video:1
المنتخب الإيفواري يسجل الهدف الأول ⚽️🇨🇮#كأس_أمم_إفريقيا | #كوت_ديفوار | #مصر pic.twitter.com/HPtOuq0a16— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 10, 2026
أهداف مصر العكسية في أمم إفريقيا
غانم سلطان ضد غينيا في 1976
عبد الظاهر السقا ضد الكونغو الديمقراطية في 2006
أحمد حسن ضد الكاميرون في 2010
أحمد فتوح ضد كوت ديفوار في 2026