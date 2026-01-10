العاشرة.. فنربخشة يتوج ببطولة السوبر التركي على حساب جالاتاسراي

توج فريق فنربخشة ببطولة السوبر التركي بعد الفوز على غريمه جالاتاسراي بهدفين دون رد.

وسجل ماتيو جيندوزي وجايدن أوستروولد ثنائية فنربخشة.

وتعتبر هذه المرة العاشرة التي يتوج بها فنربخشة ببطولة السوبر التركي في تاريخه.

وكانت المرة الأخيرة التي يتوج بها الفريق بالبطولة في موسم 2014-2015.

وعادل فنربخشة منافسيه بشكتاش وطرابزون سبور بنفس العدد من التتويجات.

ولعب جيندوزي أول مباراة له مع فنربخشة بعد ضمه منذ أيام من لاتسيو الإيطالي وتمكن من تسجيل هدف وحصل على البطولة في بداية تبدو مثالية للاعب الفرنسي.

وافتتح جيندوزي النتيجة في الدقيقة 28 من صناعة ليفينت ميركان، ثم أضاف أوستروولد الهدف الثاني في الدقيقة 48 من صناعة ماركو أسينسيو.

وتعد هذه البطولة هي الأولى للمدير الفني الإيطالي دومينيكو تيديسكو رفقة النادي التركي.

