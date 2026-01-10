أمم إفريقيا - ربيعة رابع هدافي العميد.. وصلاح يواصل مطاردة ماني

سجل رامي ربيعة مدافع منتخب مصر ثاني أهداف الفراعنة أمام كوت ديفوار في ختام منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

تقدمت مصر بهدف عمر مرموش في الدقيقة 4، وأضاف ربيعة الثاني في الدقيقة 32 برأسية بعد ركنية أرسلها محمد صلاح.

هدف ربيعة هو الأول له في أمم إفريقيا في 3 مباريات، والخامس دوليا في 40 مباراة.

video:1

وارتقى ربيعة إلى المركز الرابع بين الهدافين تحت قيادة المدرب الحالي حسام حسن، بالتساوي مع إبراهيم عادل (3 أهداف).

يسبقهما محمد صلاح بـ 10 أهداف، ومحمود حسن تريزيجيه بـ 6 أهداف، وعمر مرموش بـ 5 أهداف.

ويليهما مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو بهدفين.

وهذه أيضا صناعة صلاح الخامسة ومساهمته التهديفية الـ 15 في أمم إفريقيا إجمالا، ومساهمته التهديفية الرابعة في هذه النسخة (3 أهداف وتمريرة حاسمة).

كذلك هو رابع هدف يصنعه صلاح تحت قيادة حسام حسن.

ومنذ نسخة 2017، صلاح هو ثاني أكثر اللاعبين مساهمة بـ 15 مساهمة (10 أهداف و5 تمريرات حاسمة)، بعد ساديو ماني نجم السنغال (19 مساهمة - 10 أهداف و9 تمريرات حاسمة).

كوت ديفوار لم تحقق سوى فوز وحيد على منتخب مصر في 9 مواجهات بكأس أمم إفريقيا، مقابل تعادل وحيد و7 انتصارات لمصر (بينها 3 انتصارات بركلات الترجيح).

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع السنغال التي تغلبت على مالي 1-0.

وتأهل المغرب إلى نصف النهائي بالفوز على الكاميرون 2-0، لتلتقي بنيجيريا التي تغلبت على الجزائر بنفس النتيجة.