كأس عاصمة مصر - المصري يتأهل لربع النهائي بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية

ضمن المصري تأهله إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 1-1.

التعادل رفع رصيد المصري لـ 11 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة من 5 مباريات.

ووسع المصري الفارق مع الاتحاد وزد لـ 4 نقاط، إذ يحتل كلاهما المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وتعادل الكهرباء للمباراة الخامسة على التوالي في المجموعة ورفع رصيده لـ 5 نقاط.

وتقدم المصري في نهاية الشوط الأول بهدف من توقيع كريم العراقي.

فيما سجل علي سليمان هدف التعادل في الدقيقة 61، وهو أول هدف يستقبله المصري في البطولة.

ورفع سليمان رصيده لـ 4 أهداف وانفرد بترتيب هدافي البطولة.

وسيلتقي المصري في الجولة الأخيرة مع الزمالك يوم 15 يناير.

فيما سيلتقي الكهرباء في الجولة الأخيرة مع زد.

وأصبح المصري ثاني المتأهلين بعد بتروجت لربع النهائي.