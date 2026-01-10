الأول منذ أبو تريكة.. مرموش يفتتح مباراة كوت ديفوار بعاشر أهدافه الدولية

سجل عمر مرموش أول أهداف منتخب مصر في شباك كوت ديفوار، في ختام منافسات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

الهدف هو الأول في مباريات مصر ضد كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا منذ هدف محمد أبو تريكة في نصف نهائي 2008 (4-1).

منذ ذلك الحين التقى الفريقان في دور الـ 16 لنسخة 2021، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي وفوز مصر بركلات الترجيح.

أما بالنسبة لمهاجم مانشستر سيتي، فهو هدفه الثالث في كأس أمم إفريقيا تاريخيا، والثاني في هذه النسخة، من أصل 15 مباراة في البطولة.

كذلك وصل مرموش إلى هدفه العاشر دوليا في 44 مباراة مع المنتخب إجمالا.

كوت ديفوار لم تحقق سوى فوز وحيد على منتخب مصر في 9 مواجهات بكأس أمم إفريقيا، مقابل تعادل وحيد و7 انتصارات لمصر (بينها 3 انتصارات بركلات الترجيح).

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع السنغال التي تغلبت على مالي 1-0.

وتأهل المغرب إلى نصف النهائي بالفوز على الكاميرون 2-0، لتلتقي بنيجيريا التي تغلبت على الجزائر بنفس النتيجة.