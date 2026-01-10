روني: لا أستوعب فوزنا على كريستال بالاس.. واحتفال والدي لاعبنا المتوفي معنا رائع

لم يستوعب جون روني المدير الفني لماكلسيفيلد الفوز على منافسه كريستال بالاس في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق ماكلسيفيلد الفوز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال المدرب الإنجليزي عبر بي بي سي سبورت: "اللاعبون كانوا رائعين، أنا فخور بهم للغاية".

وأضاف "لا بد أن الفوز على كريستال بالاس أكبر مفاجأة، لا أستوعب ما حدث، أعتقد أن الفوز كان مستحقا".

وأكمل "تفوقنا في المواجهات الفردية، وطريقة دفاعنا داخل منطقة الجزاء كانت مميزة، أرى أننا نفذنا ما طلبناه من اللاعبين في غرفة الملابس قبل المباراة".

وواصل "وجدت والد ووالدة إيثان ماكلويد لاعبنا المتوفي يحتفلان معنا، قلت لهما إنه بالتأكيد يرانا، أشعر أنه حاضر معنا".

وأنهى حديثه قائلا: "وجودهما ودخولهما لغرفة الملابس والاحتفال معنا يعني لي الكثير".

ويعد جون هو الشقيق الأصغر لواين روني أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق.

المباراة شهدت حدثًا تاريخيًا إذ أصبح ماكلسفيلد، الناشط بالدرجة السادسة الإنجليزية، أول فريق من خارج الدرجات الأربع الأولى يقصي حامل اللقب من البطولة منذ عام 1909.

ماكلسفيلد حاليًا هو أقل فرق الدرجات الإنجليزية ولا يزال متواجدًا بالبطولة.

عقب المباراة دخلت جماهير ماكليسفيلد للاحتفال مع لاعبي الفريق داخل أرض الملعب.

كريستال بالاس كان قد توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي خلال الموسم الماضي بعد الفوز على مانشستر سيتي في النهائي.