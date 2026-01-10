روني: لا أستوعب فوزنا على كريستال بالاس.. واحتفال والدي لاعبنا المتوفي معنا رائع

السبت، 10 يناير 2026 - 20:47

كتب : FilGoal

جون روني - واين روني

لم يستوعب جون روني المدير الفني لماكلسيفيلد الفوز على منافسه كريستال بالاس في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق ماكلسيفيلد الفوز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال المدرب الإنجليزي عبر بي بي سي سبورت: "اللاعبون كانوا رائعين، أنا فخور بهم للغاية".

أخبار متعلقة:
جونسون إلى كريستال بالاس مباراة الأهداف الملغية لـ ريتشارليسون.. توتنام يعود للانتصارات من بوابة كريستال بالاس جلاسنر: مباراة ماكليسفيلد لا تحتاج إلى خطط تكتيكية أو مدرب أرتيتا: كنت أرغب في الفوز على كريستال بالاس بطريقة أسهل.. وكيبا على قدر المسؤولية

وأضاف "لا بد أن الفوز على كريستال بالاس أكبر مفاجأة، لا أستوعب ما حدث، أعتقد أن الفوز كان مستحقا".

وأكمل "تفوقنا في المواجهات الفردية، وطريقة دفاعنا داخل منطقة الجزاء كانت مميزة، أرى أننا نفذنا ما طلبناه من اللاعبين في غرفة الملابس قبل المباراة".

وواصل "وجدت والد ووالدة إيثان ماكلويد لاعبنا المتوفي يحتفلان معنا، قلت لهما إنه بالتأكيد يرانا، أشعر أنه حاضر معنا".

وأنهى حديثه قائلا: "وجودهما ودخولهما لغرفة الملابس والاحتفال معنا يعني لي الكثير".

ويعد جون هو الشقيق الأصغر لواين روني أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق.

المباراة شهدت حدثًا تاريخيًا إذ أصبح ماكلسفيلد، الناشط بالدرجة السادسة الإنجليزية، أول فريق من خارج الدرجات الأربع الأولى يقصي حامل اللقب من البطولة منذ عام 1909.

ماكلسفيلد حاليًا هو أقل فرق الدرجات الإنجليزية ولا يزال متواجدًا بالبطولة.

عقب المباراة دخلت جماهير ماكليسفيلد للاحتفال مع لاعبي الفريق داخل أرض الملعب.

كريستال بالاس كان قد توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي خلال الموسم الماضي بعد الفوز على مانشستر سيتي في النهائي.

جون روني ماكلسيفيلد واين روني كريستال بالاس
نرشح لكم
الفوز الأول لـ روسينيور.. تشيلسي يعبر تشارلتون بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي العاشرة.. فنربخشة يتوج ببطولة السوبر التركي على حساب جالاتاسراي كارباخال: أريد تخطي مودريتش بالتتويج بالسوبر.. ومبابي أفضل مهاجم في العالم كأس الاتحاد الإنجليزي - تأهل ماكليسفيلد مليء بالقصص.. وفاة ورئيس مخمور وأفضل قدم هي رأسك سجل وصنع في أول ظهور.. سيمينيو يشارك في فوز مانشستر سيتي 10-1 في كأس إنجلترا جلاسنر: مباراة ماكليسفيلد لا تحتاج إلى خطط تكتيكية أو مدرب لأول مرة منذ 117 عامًا.. فريق من الدرجة السادسة يقصي حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي الـ 13 في مسيرته.. بالوتيلي ينضم للاتفاق الإماراتي
أخر الأخبار
الفوز الأول لـ روسينيور.. تشيلسي يعبر تشارلتون بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا – لوكمان: جميع اللاعبين أظهروا روحا جماعية وتعاونا كبيرا 14 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - أحمد فتوح: نريد الثأر من السنغال 19 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – ماندي: نحن فخورون بأنفسنا.. والشعب الجزائري يرى نفسه في الفريق 23 دقيقة | أمم إفريقيا
مؤتمر حسام حسن: أخذنا بالأسباب ففزنا.. وهذه علاقتي مع صلاح وتعليقي على الـ 3/4 27 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - محرز: هذه آخر بطولة قارية لي.. وتمنيت الفوز باللقب الثاني 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا – إيمرس فاي: منتخب مصر يدافع كثيرا ويهدر الوقت 49 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - تعادل في البطولة.. تاريخ مواجهات مصر ضد السنغال قبل معركة نصف النهائي 54 دقيقة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة
/articles/520990/روني-لا-أستوعب-فوزنا-على-كريستال-بالاس-واحتفال-والدي-لاعبنا-المتوفي-معنا-رائع