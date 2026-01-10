أمم إفريقيا – أوسيمين: نحترم المغرب لكننا ضمن المرشحين للتتويج بالبطولة

السبت، 10 يناير 2026 - 20:26

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نيجيريا

عبر فيكتور أوسيمين لاعب نيجيريا عن احترامه لمنتخب المغرب لكنه يرى أن فريقه ضمن المرشحين للتتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وانتصر منتخب نيجيريا بهدفين دون رد على منافسه الجزائر في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال أوسيمين عبر بي إن سبورتس: "سعيد بهذا الفوز، المباراة لم تكن سهلة لأن منتخب الجزائر فريق صعب، لكننا نتسم بالجودة".

وأضاف "استحوذنا على الكرة منذ البداية وسيطرنا على مجريات المباراة".

وأنهى حديثه قائلا: "نحترم جميع المنتخبات وأعتقد أن منتخب المغرب يحترمنا كذلك، لكننا ضمن المرشحين للتتويج بالبطولة".

وضرب منتخب نيجيريا موعدا مع منافسه المغرب في نصف النهائي.

وكان منتخب المغرب قد انتصر على غريمه الكاميرون بهدفين دون رد.

