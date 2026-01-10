كارباخال: أريد تخطي مودريتش بالتتويج بالسوبر.. ومبابي أفضل مهاجم في العالم

السبت، 10 يناير 2026 - 20:12

كتب : FilGoal

داني كارباخال - ريال مدريد

يسعى داني كارباخال لاعب ريال مدريد إلى التتويج بالسوبر الإسباني من أجل تخطي زميله السابق لوكا مودريتش كأكثر لاعب تتويجا بالبطولات في تاريخ النادي الملكي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة غريمه برشلونة في المباراة التي ستجمعهما في نهائي السوبر الإسباني الذي يقام في السعودية.

وقال اللاعب الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "تجديد العقد؟ أمرّ بمرحلة معقدة بعد إصابة خطيرة وجراحة أخرى، أريد أن أتدرّب وألعب، النادي يتفق معي في الرؤية، إذا سارت الأمور بانسجام وكان الطرفان يريدان الشيء نفسه، فلن تكون هناك أي مشكلة".

وأضاف "لامين يامال لاعب شاب وأعتقد أنه لم يكن في أفضل حالاته قبل الكلاسيكو، وهذا كل ما في الأمر، الجميع يحاول الدفاع عن مصالحه، لامين شخص رائع وبالطبع لا أتمنى له الأفضل ضدنا، هذا كل شيء، لا أضخم الأمر".

وتابع "نهائي السوبر الإسباني مهم بالنسبة لنا، وعلى الصعيد الشخصي من المهم أيضًا أن أتعادل مع لوكا مودريتش كأكثر لاعب تحقيقًا للألقاب في تاريخ النادي".

وأنهى حديثه قائلا: "مبابي لاعب بالغ الأهمية بالنسبة لنا، هو أفضل مهاجم في العالم ونأمل أن يشارك ضد برشلونة لأنه قادر على حسم الأمور".

وفاز ريال مدريد في نصف النهائي على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.

داني كارباخال ريال مدريد برشلونة مودريتش
