لم يسجلها رياض

السبت، 10 يناير 2026 - 20:03

كتب : محمد رؤوف

نيجيريا

انتصر منتخب نيجيريا بهدفين دون رد على منافسه الجزائر في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وسجل فيكتور أوسيمين وأكور آدمز ثنائية السوبر إيجلز.

وضرب منتخب نيجيريا موعدا مع منافسه المغرب في نصف النهائي.

وكان منتخب المغرب قد انتصر على غريمه الكاميرون بهدفين دون رد.

"حطها في الجول يا رياض"

لم يتمكن رياض محرز لاعب الجزائر من مساعدة فريقه لمنافسة نيجيريا والفوز على عكس ما حدث في نسخة 2019 التي أقيمت في مصر.

وقتها واجه منتخب الجزائر خصمه نيجيريا في الدور نصف النهائي وسجل محرز هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وجاء تعليق حفيظ دراجي الشهير "حطها في الجول يا رياض"، لكن الآن لم يتمكن محرز والفريق بأكمله من مجاراة قوة نيجيريا وسط تعليق دراجي أيضا، لكن الظروف تغيرت وأصبح السوبر إيجلز أقوى بكثير.

وصف المباراة

بدأ منتخب نيجيريا بقوة وضغط من الأمام بشكل غير عادي مما أدى إلى خنق منتخب الجزائر في مناطقه.

ولعب أوسيمين رأسية قوية في الدقيقة الثامنة عقب عرضية من لوكمان من ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 23 سدد لوكمان كرة أرضية قوية تصدى لها لوكا زيدان حارس مرمى الجزائر.

وبعد 3 دقائق أنقذ رامي بن سبعيني مدافع الجزائر فريقه بإبعاد الكرة على خط المرمى.

وأهدر أكور آدمز انفرادا تاما بغرابة في الدقيقة 37.

وافتتح أوسيمين النتيجة في الدقيقة 47 بعد رأسية رائعة سكنت الشباك.

وبعد 10 دقائق ضاعف آدمز الفارق بعد مراوغة رائعة للوكا زيدان.

وأهدر آدمز الهدف الثالث بعد رأسية في القائمة في الدقيقة 82.

وضمن منتخب نيجيريا الفوز بسهولة مع عدم تلقي أي فرصة تقريبا خلال المباراة.

أمم إفريقيا نيجيريا الجزائر رياض محرز
