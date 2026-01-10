أمم إفريقيا – موعد مباراة المغرب ضد نيجيريا في نصف النهائي

يلتقي منتخب المغرب مع نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وتأهل منتخب نيجيريا إلى نصف النهائي بعد الفوز على الجزائر بهدفين دون رد في ربع النهائي.

بينما وصل المغرب لنصف النهائي بالفوز على الكاميرون بهدفين دون رد أيضا.

موعد مباراة المغرب ونيجيريا

وتقام مباراة نصف النهائي بين المغرب ونيجيريا يوم الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء.

وتُلعب على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس.