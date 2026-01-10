مباشر أمم إفريقيا – مصر (1)-(0) كوت ديفوار.. فرصة خطيرة على مرمى الشناوي

السبت، 10 يناير 2026 - 19:54

كتب : FilGoal

مصر ضد كزت ديفوار - عمر مرموش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــ

تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة تشكيل كوت ديفوار - لا تغييرات من فاي والقوة الضاربة تبدأ ضد مصر

ق 17: فرصة خطيرة على مرمى الشناوي ولكن الكرة تمر بسلام

ق 12: فرصة ولكن تسلل

ق 10: فرصة خطيرة يبعدها ربيعة

ق 4: جووووووووووووول عمر مرموش

انطلاق المباراة

منتخب مصر كوت ديفوار كأس الأمم الإفريقية
