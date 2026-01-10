مباشر أمم إفريقيا – مصر (1)-(0) كوت ديفوار.. فرصة خطيرة على مرمى الشناوي
ق 17: فرصة خطيرة على مرمى الشناوي ولكن الكرة تمر بسلام
ق 12: فرصة ولكن تسلل
ق 10: فرصة خطيرة يبعدها ربيعة
ق 4: جووووووووووووول عمر مرموش
انطلاق المباراة
