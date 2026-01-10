انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي

السبت، 10 يناير 2026 - 19:54

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في كوت ديفوار

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز الفراعنة

ق 94: إنذار للشناوي

ق 92: نزول مصطفى محمد بدلا من عمر مرموش

ق 78: خروج إمام ونزول تريزيجيه

ق 74: هدف ثاني لكوت ديفوار عن طريق دوي

ق 69: إنذار لحسام عبد المجيد

ق 65: محاولة على مرمى الشناوي

ق 60: تسديدة من هاني والحارس يتصدى

ق 51: جووووووووووووووووووول محمد صلاح

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر 2-1

ق 41: هدف تقليص الفارق

ق 31: جووووووووووول رامي ربيعة والثاني

ق 20: فرصة من حسام عبد المجيد

ق 17: فرصة خطيرة على مرمى الشناوي ولكن الكرة تمر بسلام

ق 12: فرصة ولكن تسلل

ق 10: فرصة خطيرة يبعدها ربيعة

ق 4: جووووووووووووول عمر مرموش

انطلاق المباراة

منتخب مصر كوت ديفوار كأس الأمم الإفريقية
