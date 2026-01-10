انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي
السبت، 10 يناير 2026 - 19:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية.
ــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز الفراعنة
ق 94: إنذار للشناوي
ق 92: نزول مصطفى محمد بدلا من عمر مرموش
ق 78: خروج إمام ونزول تريزيجيه
ق 74: هدف ثاني لكوت ديفوار عن طريق دوي
ق 69: إنذار لحسام عبد المجيد
ق 65: محاولة على مرمى الشناوي
ق 60: تسديدة من هاني والحارس يتصدى
ق 51: جووووووووووووووووووول محمد صلاح
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مصر 2-1
ق 41: هدف تقليص الفارق
ق 31: جووووووووووول رامي ربيعة والثاني
ق 20: فرصة من حسام عبد المجيد
ق 17: فرصة خطيرة على مرمى الشناوي ولكن الكرة تمر بسلام
ق 12: فرصة ولكن تسلل
ق 10: فرصة خطيرة يبعدها ربيعة
ق 4: جووووووووووووول عمر مرموش
انطلاق المباراة
