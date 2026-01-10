تشكيل كوت ديفوار - لا تغييرات من فاي والقوة الضاربة تبدأ ضد مصر

السبت، 10 يناير 2026 - 19:46

كتب : FilGoal

إيفان جيسان - كوت ديفوار ضد الجابون

أعلن إيمرس فاي تشكيل كوت ديفوار ضد منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025 دون أي تغييرات.

ويلتقي منتخبا مصر وكوت ديفوار في آخر مباريات ربع نهائي أمم إفريقيا في التاسعة مساءً على استاد أدرار في طنجة.

وتأهل الأفيال بالفوز على بوركينا فاسو بنتيجة 3-0 وهو نفس التشكيل الذي سيواجه مصر بعد قليل.

وجاء تشكيل الأفيال

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

الدفاع: جيلا دوي - أوديلون كوسونو – إيفان نديكا - جيسلان كونان

الوسط: فرانك كيسي – إبراهيم سنجاري – إيناو كريست

الهجوم: إيفان جيسان – يان ديوماندي – أماد ديالو

Image

وحقق منتخب مصر الفوز على كوت ديفوار في 7 مناسبات في أمم إفريقيا منها 3 من ركلات جزاء.

ويعد منتخب مصر أكثر منتخب حقق الفوز على الأفيال في أمم إفريقيا.

ويعد ذلك ثاني لقاء بين المنتخبين في ربع نهائي أمم إفريقيا منذ 1998 عندما فاز الفراعنة بركلات الترجيح آنذاك وحقق اللقب لاحقا.

كوت ديفوار أمم إفريقيا مصر
