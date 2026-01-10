تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة

دفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بـ حسام عبد المجيد في التشكيل الأساسي للفراعنة أمام كوت ديفوار.

ويلعب منتخب مصر ضد كوت ديفوار في دور الـ8 لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

ويشارك عبد المجيد في الدفاع، بينما يلعب حمدي فتحي في منتصف الملعب بجوار مروان عطية وإمام عاشور.

كما يلعب إمام عاشور في التشكيل الأساسي في وسط الملعب بجانب مروان وحمدي فتحي.

ويجلس محمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد بدلاء منتخب مصر بعدما تعرض للإصابة في المباراة الماضية أمام بنين.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – حسام عبد المجيد – ياسر إبراهيم – أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – إمام عاشور

خط الهجوم: عمر مرموش – محمد صلاح

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – أحمد عيد – محمد إسماعيل – خالد صبحي – محمود صابر – محمد شحاتة – إبراهيم عادل – مهند لاشين – زيزو – تريزيجيه – مصطفى فتحي – أسامة فيصل – صلاح محسن – مصطفى محمد