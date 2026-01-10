تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة

السبت، 10 يناير 2026 - 19:41

كتب : محمد جمال

إمام عاشور لاعب مصر ضد زيمبابوي

دفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بـ حسام عبد المجيد في التشكيل الأساسي للفراعنة أمام كوت ديفوار.

ويلعب منتخب مصر ضد كوت ديفوار في دور الـ8 لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

ويشارك عبد المجيد في الدفاع، بينما يلعب حمدي فتحي في منتصف الملعب بجوار مروان عطية وإمام عاشور.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – رباعي منتخب مصر مهدد بالغياب عن نصف النهائي

كما يلعب إمام عاشور في التشكيل الأساسي في وسط الملعب بجانب مروان وحمدي فتحي.

ويجلس محمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد بدلاء منتخب مصر بعدما تعرض للإصابة في المباراة الماضية أمام بنين.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – حسام عبد المجيد – ياسر إبراهيم – أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – إمام عاشور

خط الهجوم: عمر مرموش – محمد صلاح

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – أحمد عيد – محمد إسماعيل – خالد صبحي – محمود صابر – محمد شحاتة – إبراهيم عادل – مهند لاشين – زيزو – تريزيجيه – مصطفى فتحي – أسامة فيصل – صلاح محسن – مصطفى محمد

منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية إمام عاشور كوت ديفوار
نرشح لكم
الأول منذ أبو تريكة.. مرموش يفتتح مباراة كوت ديفوار بعاشر أهدافه الدولية أمم إفريقيا – أوسيمين: نحترم المغرب لكننا ضمن المرشحين للتتويج بالبطولة أمم إفريقيا – موعد مباراة المغرب ضد نيجيريا في نصف النهائي لم يسجلها رياض مباشر أمم إفريقيا – مصر (1)-(0) كوت ديفوار.. فرصة خطيرة على مرمى الشناوي تشكيل كوت ديفوار - لا تغييرات من فاي والقوة الضاربة تبدأ ضد مصر أمم إفريقيا – رباعي منتخب مصر مهدد بالغياب عن نصف النهائي انتهت أمم إفريقيا - الجزائر (0)-(2) نيجيريا.. السوبر إيجلز إلى نصف النهائي
أخر الأخبار
كأس عاصمة مصر - المصري يتأهل لربع النهائي بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية 2 دقيقة | الكرة المصرية
الأول منذ أبو تريكة.. مرموش يفتتح مباراة كوت ديفوار بعاشر أهدافه الدولية 5 دقيقة | أمم إفريقيا
روني: لا أستوعب فوزنا على كريستال بالاس.. واحتفال والدي لاعبنا المتوفي معنا رائع 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – أوسيمين: نحترم المغرب لكننا ضمن المرشحين للتتويج بالبطولة 54 دقيقة | أمم إفريقيا
كارباخال: أريد تخطي مودريتش بالتتويج بالسوبر.. ومبابي أفضل مهاجم في العالم ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – موعد مباراة المغرب ضد نيجيريا في نصف النهائي ساعة | أمم إفريقيا
لم يسجلها رياض ساعة | أمم إفريقيا
مباشر أمم إفريقيا – مصر (1)-(0) كوت ديفوار.. فرصة خطيرة على مرمى الشناوي ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520983/تشكيل-منتخب-مصر-إمام-وعبد-المجيد-أساسيان-أمام-كوت-ديفوار-وتريزيجيه-على-الدكة