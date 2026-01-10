في الجول يكشف سبب تأخر انضمام حمزة عبد الكريم لـ برشلونة

لا تزال بعض التفاصيل التي تفصل انتقال حمزة عبد الكريم من الأهلي لصفوف برشلونة الإسباني.

وسبق أن كشف FilGoal.com موافقة الأهلي على عرض برشلونة. (طالع التفاصيل).

ويكشف FilGoal.com سبب تأخر انضمام حمزة عبد الكريم لـ برشلونة.

لم يرسل برشلونة العقود للأهلي حتى الآن لتوقيعها بسبب انشغالهم بترتيب أوضاعهم بشأن اللعب المالي النظيف.

واتفقت كل الأطراف على تمديد تعاقد حمزة مع الأهلي لمدة موسم عند إتمام الإعارة وليس قبلها.

وسيوقع حمزة على عقد التمديد مع الأهلي عند التوقيع لبرشلونة.

وشارك حمزة منذ قليل كبديل في فوز الأهلي على فاركو بنتيجة 4-1 في الجولة السادسة من كأس عاصمة مصر.

حمزة الذي أتم في الأول من يناير الجاري عامه الـ18 ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة في ظل المفاوضات الجارية بين الناديين منذ فترة.

وذكرت جريدة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية سابقا أن حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي أصبح على بعد خطوة من الانضمام إلى برشلونة.

وأضاف التقرير أن الشاب المصري سينضم إلى رديف برشلونة حتى يونيو المقبل، مع خيار شراء ارتفعت قيمته من 1.25 إلى 1.5 مليون يورو.

كما تتضمن الصفقة حوافز مرتبطة بمشاركته مع النادي الكتالوني تصل إلى 5 ملايين يورو، وهو رقم أعلى من الـ3 ملايين التي جرى التفاوض عليها في البداية.

فضلا عن رفع نسبة إعادة البيع مستقبلا من 10% إلى 15%.