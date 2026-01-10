جلاسنر: مباراة ماكليسفيلد لا تحتاج إلى خطط تكتيكية أو مدرب

انتقد أوليفير جلاسنر المدير الفني لكريستال بالاس لاعبيه بسبب الخسارة من ماكلسيفيلد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق ماكلسيفيلد الفوز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال المدرب النمساوي عبر بي بي سي سبورت: "نُقدِّم التهنئة لماكليسفيلد على الفوز، لم نلعب جيدا، ولم أرَ لاعبًا واحدًا قادرًا على كسب مواجهة فردية".

وأضاف "إذا لم تتمكن من صناعة فرص واضحة، فهذا نقص في الجودة، لقد استحقينا الخسارة بصراحة، ولا أملك تفسيرًا لما شاهدته، يمكننا البحث عن أعذار، لكن مثل هذه المباريات لا تحتاج إلى خطط تكتيكية ولا إلى مدرب".

وأنهى حديثه قائلا: "أعتقد أنه إذا أظهرت ما تملكه من قدرات وقدّمت الروح والاعتزاز، فستؤدي بطريقة مختلفة".

المباراة شهدت حدثًا تاريخيًا إذ أصبح ماكلسفيلد، الناشط بالدرجة السادسة الإنجليزية، أول فريق من خارج الدرجات الأربع الأولى يقصي حامل اللقب من البطولة منذ عام 1909.

ماكلسفيلد حاليًا هو أقل فرق الدرجات الإنجليزية ولا يزال متواجدًا بالبطولة.

عقب المباراة دخلت جماهير ماكليسفيلد للاحتفال مع لاعبي الفريق داخل أرض الملعب.

كريستال بالاس كان قد توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي خلال الموسم الماضي بعد الفوز على مانشستر سيتي في النهائي.