كأس عاصمة مصر - دجلة يستعيد الانتصارات برباعية في شباك بيراميدز
السبت، 10 يناير 2026 - 18:33
كتب : FilGoal
حقق وادي دجلة الفوز بنتيجة 4-0 على بيراميدز في الجولة 6 من كأس عاصمة.
الفوز الثاني لدجلة رفع رصيد الغزلان لـ 7 نقاط من 5 مباريات.
فيما توقف رصيد بيراميدز عند 3 نقاط في المركز السادس وقبل الأخير لحساب المجموعة الثانية.
وكان بتروجت قد حسم تأهله مبكرا من الجولة الماضية بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.
وتقدم أحمد رفعت بهدف مبكر في الدقيقة 10 من ضربة حرة مباشرة.
وأضاف علي حسين الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 39 و48.
وأكمل يوسف أويا الرباعية بهدف في الدقيقة 52.
وسيلتقي دجلة مع الإسماعيلي في الجولة الأخيرة، فيما سيستضيف بيراميدز خصمه بتروجت.
