أمم إفريقيا – رباعي منتخب مصر مهدد بالغياب عن نصف النهائي

يخوض منتخب مصر مباراته ضد كوت ديفوار في دور الثمانية من كأس الأمم الإفريقية، ولديه 4 لاعبين يواجهون خطر الإيقاف في نصف النهائي في حالة التأهل.

ويلعب منتخب مصر ضد كوت ديفوار في دور الـ8 لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وتأهل منتخب مصر لربع النهائي بعد تخطي بنين في دور الـ16 بالفوز 3-1.

وخلال المباراة حصل 4 لاعبين من مصر على بطاقات صفراء، ليكون هذا الرباعي مهدد بالإيقاف في نصف النهائي.

وذلك في حالة فوز مصر على كوت ديفوار وحصول أي لاعب من هذا الرباعي على بطاقة صفراء ثانية.

وحصل على إنذارات أمام بنين كل من: أحمد فتوح – رامي ربيعة – مروان عطية – حمدي فتحي.

ويتم رفع كل الإنذارات بعد دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية، وذلك بعدما أصبحت البطولة بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16.