أمم إفريقيا – رباعي منتخب مصر مهدد بالغياب عن نصف النهائي
السبت، 10 يناير 2026 - 18:18
كتب : FilGoal
يخوض منتخب مصر مباراته ضد كوت ديفوار في دور الثمانية من كأس الأمم الإفريقية، ولديه 4 لاعبين يواجهون خطر الإيقاف في نصف النهائي في حالة التأهل.
ويلعب منتخب مصر ضد كوت ديفوار في دور الـ8 لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.
وتأهل منتخب مصر لربع النهائي بعد تخطي بنين في دور الـ16 بالفوز 3-1.
وخلال المباراة حصل 4 لاعبين من مصر على بطاقات صفراء، ليكون هذا الرباعي مهدد بالإيقاف في نصف النهائي.
وذلك في حالة فوز مصر على كوت ديفوار وحصول أي لاعب من هذا الرباعي على بطاقة صفراء ثانية.
وحصل على إنذارات أمام بنين كل من: أحمد فتوح – رامي ربيعة – مروان عطية – حمدي فتحي.
ويتم رفع كل الإنذارات بعد دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية، وذلك بعدما أصبحت البطولة بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16.
نرشح لكم
الأول منذ أبو تريكة.. مرموش يفتتح مباراة كوت ديفوار بعاشر أهدافه الدولية أمم إفريقيا – أوسيمين: نحترم المغرب لكننا ضمن المرشحين للتتويج بالبطولة أمم إفريقيا – موعد مباراة المغرب ضد نيجيريا في نصف النهائي لم يسجلها رياض مباشر أمم إفريقيا – مصر (1)-(0) كوت ديفوار.. جووووووووووووووووول مرموش تشكيل كوت ديفوار - لا تغييرات من فاي والقوة الضاربة تبدأ ضد مصر تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة انتهت أمم إفريقيا - الجزائر (0)-(2) نيجيريا.. السوبر إيجلز إلى نصف النهائي
أخر الأخبار
لم يسجلها رياض ساعة | أمم إفريقيا