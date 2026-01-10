كأس العاصمة – موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقناة الناقلة
السبت، 10 يناير 2026 - 18:07
كتب : FilGoal
يلتقي الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر (كأس الرابطة).
وفاز الأهلي على فاركو 4-1 في الجولة الخامسة من دور المجموعات.
وسجل رباعية الأهلي حسين الشحات 3 أهداف، وهدف عن طريق نيتس جراديشار.
ويلعب الأهلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات مع طلائع الجيش.
ويمتلك الأهلي 6 نقاط في المركز الرابع للمجموعة الأولى، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز الأول برصيد 10 نقاط.
وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش يوم الخميس المقبل المواف 15 يناير الجاري.
وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء.
وتُلعب على استاد السلام.
وتذاع عبر قناة أون سبورت.
