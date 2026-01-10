كأس عاصمة مصر - الأهلي ينتصر على فاركو برباعية ويبقي على حظوظه في التأهل

قاد حسين الشحات فريقه الأهلي للفوز على فاركو بنتيجة 4-1 في الجولة 6 من كأس عاصمة مصر.

وأصبح للأهلي فرصة في التأهل لربع النهائي حال حقق الفوز في الجولة الأخيرة وتفوق في فارق الأهداف على فاركو الذي أنهى مشواره في المجموعات.

ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في المركز الرابع بفارق 3 نقاط عن فاركو الثالث الذي أنهى مبارياته في البطولة.

ويلتقي الأهلي في الجولة الأخيرة مع طلائع الجيش متصدر الترتيب بـ 10 نقاط.

اللقاء الذي أقيم في استاد برج العرب بالإسكندرية شهد تحقيق الأهلي فوزه الثاني في النسخة الحالية.

وتقدم الأهلي بهدف من حسين الشحات في الدقيقة 26 بعد عرضية أرضية من جراديشار أودعها في الشباك.

وفي الدقيقة 43 حوّل الشحات عرضية محمد عبد الله في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 2-0.

وفي الدقيقة 52 سجل جراديشار الثالث من صناعة الشحات.

وبعد دقيقة أضاف السلوفيني الهدف الثاني له والرابع للأهلي لكن بعد العودة لتقنية الفيديو ألغي الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 61 أضاف الشحات الثالث له والرابع للأهلي من صناعة محمد عبد الله مجددا.

وقلص محمد فرحات الفارق في الدقيقة 66 لتصبح النتيجة 4-1.

ويتأهل أول وثاني وأفضل فريقين احتلا المركز الثالث لربع النهائي.

