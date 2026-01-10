كأس عاصمة مصر - الأهلي ينتصر على فاركو برباعية ويبقي على حظوظه في التأهل

السبت، 10 يناير 2026 - 18:07

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي

قاد حسين الشحات فريقه الأهلي للفوز على فاركو بنتيجة 4-1 في الجولة 6 من كأس عاصمة مصر.

وأصبح للأهلي فرصة في التأهل لربع النهائي حال حقق الفوز في الجولة الأخيرة وتفوق في فارق الأهداف على فاركو الذي أنهى مشواره في المجموعات.

ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في المركز الرابع بفارق 3 نقاط عن فاركو الثالث الذي أنهى مبارياته في البطولة.

أخبار متعلقة:
الخامس في مسيرته.. الشحات يسجل ثاني هاتريك مع الأهلي المدير الرياضي لاتحاد جدة يكشف موقف بنزيمة من تجديد عقده تشكيل أمم إفريقيا - عمورة أساسي مع الجزائر.. وأوسيمين يقود هجوم نيجيريا تقرير: مدرب عبد المنعم السابق يقترب من تدريب منتخب تونس

ويلتقي الأهلي في الجولة الأخيرة مع طلائع الجيش متصدر الترتيب بـ 10 نقاط.

اللقاء الذي أقيم في استاد برج العرب بالإسكندرية شهد تحقيق الأهلي فوزه الثاني في النسخة الحالية.

وتقدم الأهلي بهدف من حسين الشحات في الدقيقة 26 بعد عرضية أرضية من جراديشار أودعها في الشباك.

وفي الدقيقة 43 حوّل الشحات عرضية محمد عبد الله في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 2-0.

وفي الدقيقة 52 سجل جراديشار الثالث من صناعة الشحات.

وبعد دقيقة أضاف السلوفيني الهدف الثاني له والرابع للأهلي لكن بعد العودة لتقنية الفيديو ألغي الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 61 أضاف الشحات الثالث له والرابع للأهلي من صناعة محمد عبد الله مجددا.

وقلص محمد فرحات الفارق في الدقيقة 66 لتصبح النتيجة 4-1.

ويتأهل أول وثاني وأفضل فريقين احتلا المركز الثالث لربع النهائي.

حسين الشحات الأهلي كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
كأس عاصمة مصر - المصري يتأهل لربع النهائي بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية في الجول يكشف سبب تأخر انضمام حمزة عبد الكريم لـ برشلونة كأس عاصمة مصر - دجلة يستعيد الانتصارات برباعية في شباك بيراميدز كأس العاصمة – موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقناة الناقلة الخامس في مسيرته.. الشحات يسجل ثاني هاتريك مع الأهلي تشكيل الأهلي - حمزة علاء يظهر لأول مرة.. ورضا أساسي أمام فاركو في كأس العاصمة من مهندس في الكويت إلى 9 أندية ومزاملة شيكابالا.. محمد عطوة يعلن اعتزاله مواعيد مباريات السبت 10 يناير - مصر ضد كوت ديفوار.. والأهلي يواجه فاركو
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - ربيعة رابع هدافي العميد.. وصلاح يواصل مطاردة ماني 12 دقيقة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - المصري يتأهل لربع النهائي بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية 38 دقيقة | الكرة المصرية
الأول منذ أبو تريكة.. مرموش يفتتح مباراة كوت ديفوار بعاشر أهدافه الدولية 41 دقيقة | أمم إفريقيا
روني: لا أستوعب فوزنا على كريستال بالاس.. واحتفال والدي لاعبنا المتوفي معنا رائع ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – أوسيمين: نحترم المغرب لكننا ضمن المرشحين للتتويج بالبطولة ساعة | أمم إفريقيا
كارباخال: أريد تخطي مودريتش بالتتويج بالسوبر.. ومبابي أفضل مهاجم في العالم ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – موعد مباراة المغرب ضد نيجيريا في نصف النهائي ساعة | أمم إفريقيا
لم يسجلها رياض ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520975/كأس-عاصمة-مصر-الأهلي-ينتصر-على-فاركو-برباعية-ويبقي-على-حظوظه-في-التأهل