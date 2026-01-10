المدير الرياضي لاتحاد جدة يكشف موقف بنزيمة من تجديد عقده

كشف رامون بلانيس المدير الرياضي لاتحاد جدة عن موقف كريم بنزيمة لاعب الفريق من تجديد عقده.

وينتهي عقد اللاعب الفرنسي بنهاية الموسم الجاري ويحق له الاتفاق والتوقيع لأي ناد آخر بداية من شهر يناير الجاري.

وقال بلانيس لموقع ABC: " تجديد عقد كريم بنزيمة؟ يريد البقاء ومتحمس للاستمرار معنا في الاتحاد، هو يدرك أن هناك مشروع حقيقي مع فريقنا الجيد".

وقاد بنزيمة فريقه لاكتساح منافسه الخلود بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وأحرز بنزيمة هاتريك خلال المباراة.

ويواصل الاتحاد سلسلة تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي في جميع البطولات.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الاتحاد للنقطة 26 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما توقف رصيد الخلود عند النقطة 12 في المركز الـ 12.

