انتهت أمم إفريقيا - الجزائر (0)-(2) نيجيريا.. السوبر إيجلز إلى نصف النهائي

السبت، 10 يناير 2026 - 17:44

كتب : FilGoal

أديمولا لوكمان - نيجيريا - الجزائر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجزائر ضد نيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

الفائز من هذه المباراة سيلاقي المغرب في نصف النهائي.

لمتابعة المباراة من هنا

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مشاركة تريزيجيه في مران منتخب مصر قبل لقاء كوت ديفوار أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: نودع البطولة برأس مرفوعة والعديد من الإيجابيات أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ" أمم إفريقيا - محمد إسماعيل: هدفنا واحد هو حصد اللقب ولا يوجد خصم سهل

-------------------------------------------------------------

انتهت

ق 82: آدمز يهدر الثالث بعد رأسية في القائم.

ق 57: الهدف الثاني من أكور آدمز بعد مراوغة رائعة للوكا زيدان.

ق 47: هدف عن طريق أوسيمين من رأسية.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 37: أكور آدمز لاعب نيجيريا يهدر انفرادا تاما.

ق 29: رامي بن سبعيني ينقذ فريقه بإبعاد الكرة على خط المرمى.

ق 23: تسديدة أرضية قوية من لوكمان تصدى لها لوكا زيدان.

ق 8: رأسية قوية من أوسيمين عقب عرضية من لوكمان من ركلة ركنية.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

أمم إفريقيا نيجيريا الجزائر
نرشح لكم
أمم إفريقيا – ياسر إبراهيم: الخصوم يخافون منا.. ونحتاج إلى دعوات المصريين حسام حسن: المدرب فكر يصيب ويخطئ.. وحين لعبت بدفاع خماسي فعلها الآخرون بعدي أمم إفريقيا - ربيعة: اتفقنا على القتال للشعب المصري.. وسنموت من أجل محمد حمدي أمم إفريقيا - مؤتمر صلاح: المعسكر الحالي هو الأفضل في حياتي.. ومنذ هذا التصريح أصبحنا 3/4 أمم إفريقيا – محمد صلاح أفضل لاعب في مباراة مصر وكوت ديفوار أمم إفريقيا – موعد مباراة مصر ضد السنغال والقناة الناقلة والمعلق أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية أثناء مباراة مصر وكوت ديفوار أمم إفريقيا - صلاح: لسنا مرشحين لتحقيق اللقب.. ونبذل أقصى لأننا نحب بلدنا
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – ياسر إبراهيم: الخصوم يخافون منا.. ونحتاج إلى دعوات المصريين 8 دقيقة | أمم إفريقيا
حسام حسن: المدرب فكر يصيب ويخطئ.. وحين لعبت بدفاع خماسي فعلها الآخرون بعدي 13 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - ربيعة: اتفقنا على القتال للشعب المصري.. وسنموت من أجل محمد حمدي 15 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر صلاح: المعسكر الحالي هو الأفضل في حياتي.. ومنذ هذا التصريح أصبحنا 3/4 15 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – محمد صلاح أفضل لاعب في مباراة مصر وكوت ديفوار 17 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – موعد مباراة مصر ضد السنغال والقناة الناقلة والمعلق 23 دقيقة | أمم إفريقيا
أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية أثناء مباراة مصر وكوت ديفوار 24 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - صلاح: لسنا مرشحين لتحقيق اللقب.. ونبذل أقصى لأننا نحب بلدنا 24 دقيقة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة
/articles/520973/انتهت-أمم-إفريقيا-الجزائر-0-2-نيجيريا-السوبر-إيجلز-إلى-نصف-النهائي