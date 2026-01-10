انتهت أمم إفريقيا - الجزائر (0)-(2) نيجيريا.. السوبر إيجلز إلى نصف النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجزائر ضد نيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

الفائز من هذه المباراة سيلاقي المغرب في نصف النهائي.

لمتابعة المباراة من هنا

انتهت

ق 82: آدمز يهدر الثالث بعد رأسية في القائم.

ق 57: الهدف الثاني من أكور آدمز بعد مراوغة رائعة للوكا زيدان.

ق 47: هدف عن طريق أوسيمين من رأسية.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 37: أكور آدمز لاعب نيجيريا يهدر انفرادا تاما.

ق 29: رامي بن سبعيني ينقذ فريقه بإبعاد الكرة على خط المرمى.

ق 23: تسديدة أرضية قوية من لوكمان تصدى لها لوكا زيدان.

ق 8: رأسية قوية من أوسيمين عقب عرضية من لوكمان من ركلة ركنية.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل