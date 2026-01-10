انتهت أمم إفريقيا - الجزائر (0)-(2) نيجيريا.. السوبر إيجلز إلى نصف النهائي
السبت، 10 يناير 2026 - 17:44
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجزائر ضد نيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.
الفائز من هذه المباراة سيلاقي المغرب في نصف النهائي.
-------------------------------------------------------------
انتهت
ق 82: آدمز يهدر الثالث بعد رأسية في القائم.
ق 57: الهدف الثاني من أكور آدمز بعد مراوغة رائعة للوكا زيدان.
ق 47: هدف عن طريق أوسيمين من رأسية.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 37: أكور آدمز لاعب نيجيريا يهدر انفرادا تاما.
ق 29: رامي بن سبعيني ينقذ فريقه بإبعاد الكرة على خط المرمى.
ق 23: تسديدة أرضية قوية من لوكمان تصدى لها لوكا زيدان.
ق 8: رأسية قوية من أوسيمين عقب عرضية من لوكمان من ركلة ركنية.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل
