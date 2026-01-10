مباشر أمم إفريقيا - الجزائر (0)-(2) نيجيريا.. هدف آدمز
السبت، 10 يناير 2026 - 17:44
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجزائر ضد نيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.
الفائز من هذه المباراة سيلاقي المغرب في نصف النهائي.
لمتابعة المباراة من هنا
-------------------------------------------------------------
ق 57: الهدف الثاني من أكور آدمز بعد مراوغة رائعة للوكا زيدان.
ق 47: هدف عن طريق أوسيمين من رأسية.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 37: أكور آدمز لاعب نيجيريا يهدر انفرادا تاما.
ق 29: رامي بن سبعيني ينقذ فريقه بإبعاد الكرة على خط المرمى.
ق 23: تسديدة أرضية قوية من لوكمان تصدى لها لوكا زيدان.
ق 8: رأسية قوية من أوسيمين عقب عرضية من لوكمان من ركلة ركنية.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
أمم إفريقيا – رباعي منتخب مصر مهدد بالغياب عن نصف النهائي تشكيل أمم إفريقيا - عمورة أساسي مع الجزائر.. وأوسيمين يقود هجوم نيجيريا مواعيد مباريات السبت 10 يناير - مصر ضد كوت ديفوار.. والأهلي يواجه فاركو أمم إفريقيا - مشاركة تريزيجيه في مران منتخب مصر قبل لقاء كوت ديفوار أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: نودع البطولة برأس مرفوعة والعديد من الإيجابيات أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ" أمم إفريقيا - محمد إسماعيل: هدفنا واحد هو حصد اللقب ولا يوجد خصم سهل أمم إفريقيا - الركراكي: لم نخض مباراة مثالية ضد الكاميرون.. وسنمنح ذلك لجيل كامل من المغاربة