مباشر أمم إفريقيا - الجزائر (0)-(2) نيجيريا.. هدف آدمز

السبت، 10 يناير 2026 - 17:44

كتب : FilGoal

أديمولا لوكمان - نيجيريا - الجزائر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجزائر ضد نيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

الفائز من هذه المباراة سيلاقي المغرب في نصف النهائي.

لمتابعة المباراة من هنا

-------------------------------------------------------------

ق 57: الهدف الثاني من أكور آدمز بعد مراوغة رائعة للوكا زيدان.

ق 47: هدف عن طريق أوسيمين من رأسية.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 37: أكور آدمز لاعب نيجيريا يهدر انفرادا تاما.

ق 29: رامي بن سبعيني ينقذ فريقه بإبعاد الكرة على خط المرمى.

ق 23: تسديدة أرضية قوية من لوكمان تصدى لها لوكا زيدان.

ق 8: رأسية قوية من أوسيمين عقب عرضية من لوكمان من ركلة ركنية.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

أمم إفريقيا نيجيريا الجزائر
