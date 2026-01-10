الخامس في مسيرته.. الشحات يسجل ثاني هاتريك مع الأهلي

سجل حسين الشحات ثلاثية في تقدم الأهلي على فاركو بنتيجة 4-0 في الجولة السادسة من كأس عاصمة مصر.

ويلتقي الأهلي مع فاركو في الجولة السادسة من مرحلة المجموعات من كأس عاصمة مصر.

وتقدم الأهلي بهدف حسين الشحات من صناعة جراديشار في الدقيقة 26.

وقبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول سجل الثاني من صناعة محمد عبد الله.

وفي الشوط الثاني سجل الشحات الهدف الرابع للأهلي من صناعة محمد عبد الله في الدقيقة 61.

ويعد ذلك ثاني هاتريك يسجله الشحات بقميص الأهلي بعدما سجل ضد إطلع برة الجنوب سوداني في 2019 بتمهيدي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل حسين هاتريك من قبل في 3 مناسبات سابقة مع العين الإماراتي ومصر للمقاصة.

فوقع على ثلاثية بقميص العين ضد عجمان في الدوري الإماراتي.

وبقميص مصر للمقاصة ضد دجلة وطنطا في 2017 بالدوري المصري.