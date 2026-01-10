تشكيل أمم إفريقيا - عمورة أساسي مع الجزائر.. وأوسيمين يقود هجوم نيجيريا

أعلن كل من فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر وإريك تشيلي مدرب نيجيريا تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي منتخب الجزائر مع نيجيريا على ملعب مراكش في ربع نهائي أمم إفريقيا 2024.

ويشهد تشكيل نيجيريا تواجد ثلاثي هجومي مكون من رياض محرز وإبراهيم مازة ومحمد أمين عمورة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: لوكا زيدان.

الدفاع: رفيق بلغالي - عيسى مندي - رامي بنسبعيني - ريان أيت نوري.

الوسط: رياض محرز - رامز زروقي - هشام بودوي - فارس شايبي.

الهجوم: إبراهيم مازة - محمد أمين عمورة.

ويقود فيكتور أوسيمين هجوم نيجيريا في المباراة برفقة أديمولا لوكمان.

وجاء تشكيل نيجيريا كالتالي:

الحارس: ستانلي نوابيلي.

الدفاع: برايت أوساي - سامي أجايي - كالفن باسي - برونو أونيمياتشي.

الوسط: فرانك أونييكا - ويلفريد نديدي - أليكس أيوبي.

الهجوم: أديمولا لوكمان - أكور آدامز - فيكتور أوسيمين.

وسيلعب الفائز من المباراة ضد المغرب في نصف النهائي.