تقرير: مدرب عبد المنعم السابق يقترب من تدريب منتخب تونس

السبت، 10 يناير 2026 - 16:49

كتب : FilGoal

فرانك هايس

اقترب الاتحاد التونسي لكرة القدم من حسم ملف المدير الفني الجديد خلفا لسامي الطرابلسي.

وأقيل الطرابلسي من تدريب منتخب تونس بعد الخروج من دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا.

وبحسب موقع "Football Tunisien" التونسي، فإن هناك مفاوضات متقدمة بين الاتحاد التونسي والفرنسي فرانك هايس لتدريب منتخب تونس خلفا لسامي الطرابلسي.

وأوضحت التقارير أن الاتحاد التونسي يحاول الوصول إلى اتفاق مالي مع مدرب نيس السابق.

وكانت تقارير مغاربية، قد أشارت إلى دخول معين الشعباني والحسين عموتة ضمن المرشحين لتدريب نسور قرطاج.

لكن يبدو أن فرص الثنائي لن تكون سهلة، في ظل تمسك نهضة بركان ببقاء الشعباني، فيما تمثل مطالب عموتة المالية عائقا أمام الاتحاد التونسي.

فرانك هايس كان مدربا لنادي نيس الذي يضم بين صفوفه محمد عبد المنعم، لكنه أقيل وتولى كلود بويل المهمة بدلا منه في ديسمبر الماضي.

وانتهت مهمة هايس مع نيس بشكل رسمي بعد نحو عام ونصف من تولي المنصب.

وتفوق منتخب مالي على تونس بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

وعلى إثر الإقصاء من البطولة قرر الاتحاد التونسي إقالة الطرابلسي.

ويعد الطرابلسي المدير الفني الثاني الذي يتم إقالته بعد الخروج من البطولة، إذ تمت إقالة تيري مويوما مدرب الجابون بعد الإقصاء من دور المجموعات.

وبذلك لن يخوض المدرب التونسي بطولة كأس العالم 2026 رفقة نسور قرطاج.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة السادسة في كأس العالم.

وتضم المجموعة هولندا – اليابان – مسار أوروبا 2 (أوكرانيا – السويد – بولندا – ألبانيا) بجانب تونس.

