لأول مرة منذ 117 عامًا.. فريق من الدرجة السادسة يقصي حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي

السبت، 10 يناير 2026 - 16:41

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي ماكليسفيلد بالفوز على كريستال بالاس

حقق ماكلسيفيلد الفوز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

المباراة شهدت حدثًا تاريخيًا إذ أصبح ماكلسفيلد، الناشط بالدرجة السادسة الإنجليزية، أول فريق من خارج الدرجات الأربع الأولى يقصي حامل اللقب من البطولة منذ عام 1909.

ماكلسفيلد سجل الهدف الأول في الدقيقة 43 عن طريق بول داوسون.

وأضاف أصحاب الأرض الهدف الثاني في الدقيقة 60 عن طريق باكلي ريكيتس.

وأحرز يريمي بينو هدف كريستال بالاس الوحيد في المباراة بالدقيقة 90.

ماكلسفيلد حاليًا هو أقل فرق الدرجات الإنجليزية ولا يزال متواجدًا بالبطولة.

عقب المباراة دخلت جماهير ماكليسفيلد للاحتفال مع لاعبي الفريق داخل أرض الملعب.

كريستال بالاس كان قد توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي خلال الموسم الماضي بعد الفوز على مانشستر سيتي في النهائي.

