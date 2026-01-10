مصدر من سيراميكا كليوباترا لـ في الجول: ننتظر رد الأهلي بشأن طاهر بعدما طلب ضم مروان عثمان

كشف مصدر من سيراميكا كليوباترا آخر مستجدات مفاوضات الأهلي معه مروان عثمان مهاجم الفريق.

ويرغب الأهلي في تدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر من سيراميكا لـFilGoal.com: "الأهلي طلب التعاقد مع مروان عثمان، وأبلغناه برغبتنا في ضم طاهر محمد طاهر".

وأضاف "ننتظر رد مسؤولي الأهلي بعدما طلبوا الرجوع إلى توروب واللاعب".

وينتهي تعاقد مروان عثمان مع فريق سيراميكا في صيف 2027.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن مسؤولي سيراميكا فتحوا باب المفاوضات مع مروان عثمان لتجديد تعاقده.

وظهر مروان عثمان بشكل لافت ونجح في تسجيل هدف في شباك الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس السوبر.

كما تواجد مروان عثمان ضمن قائمة منتخب مصر التي خاضت البطولة الودية بالإمارات في نوفمبر الماضي.

مروان عثمان من ناشئي فريق سيراميكا كليوباترا، قبل أن ينتقل لطلائع الجيش على سبيل الإعارة، ثم عاد مجددا لصفوف الفريق.

ولعب هذا الموسم 17 مباراة في الدوري ساهم في 7 أهداف، بتسجيل 3 أهداف وصناعة 4 أهداف.

