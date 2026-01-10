تشكيل مانشستر سيتي - سيمينيو أساسي لأول مرة ضد إكسيتير
السبت، 10 يناير 2026 - 16:08
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إكسيتير سيتي.
ويلتقي مانشستر سيتي مع إكسيتير سيتي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.
ويشهد التشكيل تواجد أنتوان سيمينيو للمرة الأولى بعد أيام من انضمامه للفريق.
ويستمر إيرلنج هالاند وريان شرقي في قيادة الهجوم.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: جيمس ترافورد.
الدفاع: ريكو لويس - عبد القادر خوسانوف - ماكس ألني - ناثان أكي.
الوسط: رودري - تيجاني ريندرز - ريان مكيدو.
الهجوم: ريان شرقي - إيرلنج هالاند - أنتوان سيمينيو.
وكان كريستال بالاس قد توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي خلال الموسم الماضي بعد الفوز على مانشستر سيتي في النهائي.
