كوبي تكشف موقف رودريجو من المشاركة ضد برشلونة

السبت، 10 يناير 2026 - 15:34

كتب : FilGoal

رودريجو - ريال مدريد ضد ألافيس

كشفت إذاعة كوبي الإسبانية عن موقف رودريجو جوس لاعب ريال مدريد من المشاركة ضد برشلونة.

رودريجو سيلفا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وكان رودريجو قد تعرض لإصابة خلال مواجهة فريقه ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني.

وأشارت كوبي إلى أن رودريجو لا يعاني من أي إصابة في أوتار الركبة وسيكون جاهزًا للمشاركة بشكل طبيعي.

أخبار متعلقة:
هدف رودريجو الغائب ينقذ ألونسو ويعبر بريال مدريد من فخ ألافيس رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك رودريجو: وجود أنشيلوتي يصيب المنافسين بالرهبة رودريجو: كنت على وشك الانضمام لـ برشلونة.. وسأرحل من ريال مدريد في هذه الحالة

وعلى الجانب الآخر، أشارت كوبي إلى أن أنطونيو روديجر لا يزال يتلقى العلاج من آلام في ركبته اليسرى، لكنه لا يرغب في الغياب عن المباراة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي سيقام في السعودية.

وكان ريال مدريد قد فاز في نصف النهائي على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف، بينما تأهل برشلونة بعد الفوز على أتلتيك بلباو بخماسية دون رد.

رودريجو ريال مدريد برشلونة السوبر الإسباني الكلاسيكو
نرشح لكم
كارباخال: أريد تخطي مودريتش بالتتويج بالسوبر.. ومبابي أفضل مهاجم في العالم كأس الاتحاد الإنجليزي - تأهل ماكليسفيلد مليء بالقصص.. وفاة ورئيس مخمور وأفضل قدم هي رأسك سجل وصنع في أول ظهور.. سيمينيو يشارك في فوز مانشستر سيتي 10-1 في كأس إنجلترا جلاسنر: مباراة ماكليسفيلد لا تحتاج إلى خطط تكتيكية أو مدرب لأول مرة منذ 117 عامًا.. فريق من الدرجة السادسة يقصي حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي الـ 13 في مسيرته.. بالوتيلي ينضم للاتفاق الإماراتي تشكيل مانشستر سيتي - سيمينيو أساسي لأول مرة ضد إكسيتير جوارديولا: سيمينيو فضلنا على عديد من الأندية.. والجميع يعرف إمكانياته
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – أوسيمين: نحترم المغرب لكننا ضمن المرشحين للتتويج بالبطولة 18 دقيقة | أمم إفريقيا
كارباخال: أريد تخطي مودريتش بالتتويج بالسوبر.. ومبابي أفضل مهاجم في العالم 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – موعد مباراة المغرب ضد نيجيريا في نصف النهائي 33 دقيقة | أمم إفريقيا
لم يسجلها رياض 41 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر أمم إفريقيا – مصر ضد كوت ديفوار 49 دقيقة | أمم إفريقيا
تشكيل كوت ديفوار - لا تغييرات من فاي والقوة الضاربة تبدأ ضد مصر 57 دقيقة | أمم إفريقيا
تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة ساعة | أمم إفريقيا
كأس الاتحاد الإنجليزي - تأهل ماكليسفيلد مليء بالقصص.. وفاة ورئيس مخمور وأفضل قدم هي رأسك ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520965/كوبي-تكشف-موقف-رودريجو-من-المشاركة-ضد-برشلونة