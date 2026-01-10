كوبي تكشف موقف رودريجو من المشاركة ضد برشلونة

كشفت إذاعة كوبي الإسبانية عن موقف رودريجو جوس لاعب ريال مدريد من المشاركة ضد برشلونة.

وكان رودريجو قد تعرض لإصابة خلال مواجهة فريقه ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني.

وأشارت كوبي إلى أن رودريجو لا يعاني من أي إصابة في أوتار الركبة وسيكون جاهزًا للمشاركة بشكل طبيعي.

وعلى الجانب الآخر، أشارت كوبي إلى أن أنطونيو روديجر لا يزال يتلقى العلاج من آلام في ركبته اليسرى، لكنه لا يرغب في الغياب عن المباراة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي سيقام في السعودية.

وكان ريال مدريد قد فاز في نصف النهائي على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف، بينما تأهل برشلونة بعد الفوز على أتلتيك بلباو بخماسية دون رد.