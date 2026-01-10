تشكيل الأهلي - حمزة علاء يظهر لأول مرة.. ورضا أساسي أمام فاركو في كأس العاصمة

السبت، 10 يناير 2026 - 15:01

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - العين - حمزة علاء

يظهر حمزة علاء في تشكيل الأهلي لأول مرة هذا الموسم بعد قيده في قائمة الفريق مع فتح باب الانتقالات الشتوية.

ويلعب الأهلي ضد فاركو بعد قليل ضمن دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وأعلن ييس توروب مدرب الأهلي تشكيل الفريق الذي يخوض به مواجهة فاركو، في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات لكأس عاصمة مصر.

ويخوض الأهلي مواجهة فاركو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: إبراهيم الأسيوطي - أحمد رمضان - ياسين مرعي - محمد شكري.

الوسط: أحمد رضا - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد عبد الله - محمد رأفت.

الهجوم: جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

بدلاء الأهلي: سيحا - أشرف داري- مصطفى العش - محمد زعلوك - حمزة عبد الكريم - إبراهيما كاظم - مهند الشامي - إبراهيم عادل - عمر سيد معوض.

ويحتل فاركو المركز الثالث برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن طلائع الجيش المتصدر.

فيما يحتل الأهلي المركز السادس في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

الأهلي فاركو كأس عاصمة مصر
