رومانو: الهلال يتوصل لاتفاق مع فيورنتينا لضم بابلو ماري

السبت، 10 يناير 2026 - 14:13

كتب : FilGoal

بابلو ماري - مونزا

توصل الهلال السعودي لاتفاق مع فيورنتينا للتعاقد مع لاعبه بابلو ماري، وفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

ويرغب الهلال في تدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشار رومانو إلى أن الهلال توصل لاتفاق مع فيورنتينا على ضم المدافع مقابل 2 مليون يورو.

ومن المقرر أن يخضع ماري للفحوصات الطبية خلال 48 ساعة قبل توقيع العقد مع الهلال.

صاحب الـ32 عامًا يلعب مع فيورنتينا منذ شهر يناير الماضي قادمًا من مونزا.

وشارك ماري في 16 مباراة منذ بداية الموسم الحالي بقميص فيورنتينا.

وسبق لبابلو ماري اللعب بقميص أرسنال ومانشستر سيتي في وقت سابق.

ويحتل الهلال صدارة جدول الدوري السعودي حاليًا بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

