مؤتمر ألونسو: أتمنى رؤية فينيسيوس مبتسما غدا.. وهذا موقف مبابي من المشاركة

كشف تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد عن وجود تحسن في حالة كيليان مبابي لاعب الفريق وإمكانية مشاركته ضد برشلونة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة غدا الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني والمقام في السعودية.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "إنها مباراة خاصة، أردنا أن نكون هنا عندما رأينا السوبر ضمن الأجندة، علينا أن ننتظر مران اليوم لنعرف بشأن المصابين، لكنها مباراة نهائية وعلينا أن نعرف كيف ننافس ونفوز".

وواصل "مبابي تحسن كثيرًا، خطتنا الداخلية كانت أن يلعب ضد أتلتيكو، لكننا قررنا عدم الاستعجال، وإذا وصلنا للنهائي سيعتمد الأمر على شعوره، قد يكون متاحًا إذا تدرب اليوم، وسيكون لدينا المعلومات لتقييم حالته إذا ما كان جاهزًا للبدء أو للمشاركة لوقت أقل".

وعن حصول فريقه على راحة أقل يوم قال: "هكذا كانت القرعة ولا يمكننا تغيير ذلك، يجب أن نستغل الوقت قدر الإمكان للتحضير للنهائي ضد فريق متطلب، هناك استعدادات نفسية وعاطفية وكروية لتلك المباراة".

وكشف "هاوسن وأسينسيو وروديجر بحال أفضل، سنتدرّب اليوم ثم سنقرر، نحن نعاني من عدم استقرار في الدفاع وبعض اللاعبين يبذلون جهدًا مضاعفًا، لكننا نتعامل مع الأمر، وهذا الجهد المضاعف سيقلل عدم الراحة ويزيد الطاقة".

وتابع "علينا أن نقيم مخاطرة الدفع بمبابي، وأن نعرف ما هو على المحك وأن نتحمل مسؤولية القرار، لسنا مهملين، وعندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات تكون مخاطرتنا تحت السيطرة".

وشدد "كل لاعب مختلف عن الآخر ويجب أن تكون ذكيًا في كل مرة، فينيسيوس لاعب عاطفي ويجب أن نعرف كيف نتواجد من أجله، الأمر يتعلق بالوقت وسيعود لأفضل حالاته وسيكون حاسمًا، وبالتأكيد نحن بحاجة له غدًا".

وأردف "شعرنا بالدعم ضد أتلتيكو مدريد، وهذا يحدث معنا في أنحاء العالم، هذا هو النادي الأكبر ونحن ممتنون، ونحب أن نشعر بذلك مجددًا غدًا".

وواصل "الفوز على برشلونة مرة أخرى؟ الأمر مماثل لمواجهة أتلتيكو مدريد، مباراة ميتروبوليتانو لم تكن نقطة مرجعية لنا لكننا لم ننسها، والأمر الآن مماثل، قد يكون السياق مختلفًا ومباراة الغد ستشهد كل أنواع اللحظات، الشعور بالثقة وامتلاك الطاقة اللازمة سيكونان في غاية الأهمية".

وأكمل "نعرف برشلونة جيدًا ولا توجد أسرار، سيكون علينا لعب مباراة كاملة، ولديهم العديد من اللاعبين وبيدري واحد منهم، وهناك لاعبون آخرون مهمون أيضًا".

وشدد "فينيسيوس كان حاسمًا في المباريات النهائية، وأتمنى أن أراه مبتسمًا غدًا".

وأضاف "ترشيح برشلونة للفوز؟ أي شيء قد يحدث في كرة القدم، نحن مستعدون وواثقون بأنفسنا".

وأتم "الشعور بالتحرر في حالة الفوز؟ على الإطلاق، سيكون من الرائع أن نحقق الفوز، لكنني لا أرى أي تحرر في الأمر".

وفاز ريال مدريد في نصف النهائي على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.