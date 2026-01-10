النصر يستعيد نجمه قبل دربي الهلال
السبت، 10 يناير 2026 - 13:18
كتب : FilGoal
استعاد الجهاز الفني للنصر السعودي بقيادة جورجي جيسوس خدمات المدافع الفرنسي محمد سمياكان قبل المواجهة المرتقبة ضد الهلال.
ويلعب الهلال أمام النصر يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي.
وعاد سيماكان للشماركة في تدريبات النصر بعدما تعافى من الإصابة العضلية التي لحقت به.
وغاب سيماكان عن مباريات النصر الأخيرة لمعاناته من تمزق في عضلة الفخذ الخلفية.
سيماكان غاب عن النصر خلال آخر 5 مباريات وتكبد الفرق هزيمتين أمام أهلي جدة والنصر ليفقد الصدارة لصالح الهلال.
وشارك المندافع الفرنسي مع النصر خلال الموسم الحالي في 15 مباراة وسجل هدفين.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.
