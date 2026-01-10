مؤتمر فليك: لامين جاهز.. ولا يوجد دافع أكبر من مواجهة ريال مدريد في نهائي

يرى هانز فليك مدرب برشلونة أن كيليان مبابي لاعب ريال مدريد هو أفضل مهاجم حاليا.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد غدا الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في السعودية.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أعتقد أن الجميع يقدر أننا فزنا وسنلعب نهائي ضد ريال مدريد، إنها مباراة كلاسيكو ويمكنك الفوز بلقب فيها، بالطبع ما أريد رؤيته هو نفس الأداء الذي قدمناه ضد أتلتيك بلباو، لقد لعبنا كفريق وهذا ما أريد رؤيته".

وواصل "كما أقول دائما، ريال مدريد يملك لاعبين رائعين من طراز عالمي، لذا أعتقد أن الجودة في الفريق عالية بشكل لا يصدق، لكنني مركز على فريقي لأن المهم هو كيف سنلعب كرة القدم غدا وكيف سنبدأ النهائي، نريد الفوز والخصم هو ريال مدريد وأعتقد أنه لا يوجد دافع أكبر".

وتابع "لدينا حصة تدريبية واحدة اليوم وسنرى ما سيحدث بعدها وما نحتاجه لمباراة الغد، وسنرى إن كان الجميع متاحا ونقرر من يبدأ".

وأكمل "لدي شعور جيد تجاه فريقي، أعتقد أنهم يريدون أن يثبتوا للجماهير والعائلات وللنادي وكذلك لأنفسهم أنهم قادرون على اللعب في هذا المستوى العالي جدا، وهذا هو المهم بالنسبة لي".

وشدد "في الوقت الحالي، مبابي هو أفضل مهاجم، لقد سجل العديد من الأهداف وهو لاعب من طراز عالمي، وسنواجه ذلك من خلال الفريق بأكمله".

وكشف "جاهزية يامال؟ الجميع في الفريق مستعدون للتواجد سواء على مقاعد البدلاء أو يمكنهم البدء أيضا، ومن الجيد أن يكون الجميع معنا".

وأضاف "نملك خيارات في كل مركز، وهذه الخيارات جيدة، لذا لن يكون الأمر سهلا بالنسبة للاعبين أيضا لأن الجميع يريد اللعب كأساسي، ولكن كما أقول دائما الأهم هو الفريق".

واستمر "هذه مباراة نهائية وأنا أريد الفوز بالنهائيات، لذا فالأمر بالنسبة لي هكذا، أمامنا 90 دقيقة للفوز بلقب ويجب تقديم كل شيء بنسبة 100% وأن نلعب من أجل بعضنا البعض".

وأردف "أقدر كثيرا الأجواء التي كانت في مباراتنا ضد بلباو، أعتقد أنها كانت عظيمة، وأرضية الملعب كانت جيدة، ومرافق التدريب أيضا".

وأتم "بالدفاع المتقدم خسرنا كلاسيكو واحد فقط، أعلم أن مبابي لاعب رائع ووجود المساحات خلف خط الظهر أمر رائع، ولكن بالنسبة لنا أيضا الأمر يتعلق بمنافسة أحد أفضل الفرق في العالم، سنقوم بتكييف بعض الأمور كما نفعل دائما، ولكن الأمر ليس متعلقا بمبابي بشكل خاص، بل يتعلق بريال مدريد وكيفية رغبتنا في اللعب وتوقعاتنا لما يريدون هم فعله".

وفاز برشلونة في نصف النهائي على أتلتيك بلباو بخمسة أهداف دون رد.