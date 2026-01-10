وكيل ثنائي إنتر: اللعب للهلال؟ انتقال كانسيلو إلى برشلونة أنهى كل شيء

أوضح فيديريكو باستوريلو وكيل ثنائي إنتر، فرانشيسكو أتشيربي، وستيفان دي فريج أن انتقال جواو كانسيلو إلى برشلونة، أوقف صفقة انتقال موكليه لنادي الهلال السعودي.

وارتبط الهلال بالتعاقد مع أتشيربي ودي فريج خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال باستوريلو عبر صحيفة "الرياضية" السعودية: "مع انتقال كانسيلو لنادي برشلونة انتهى كل شيء بعدم إتمام صفقة انتقال أي من الثنائي أتشيربي ودي فريج لنادي الهلال وهذا الوضع الحالي بالنسبة لهذه الصفقة".

وأتم برشلونة اتفاقه مع الهلال على ضم جواو كانسيلو بعدما كان قريبا من الانتقال إلى إنتر.

ويرغب سيموني إنزاجي مدرب الهلال في تعزيز خط دفاع فريقه.

ويعاني الهلال من غياب كاليدو كوليبالي المتواجد حاليا مع منتخب السنغال لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

وحجز منتخب السنغال مقعدا في نصف النهائي بالفوز على مالي 3-0.

وينتظر منتخب السنغال الفائز من مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.