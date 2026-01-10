هل سيشارك في الكلاسيكو؟ مبابي يصل جدة

السبت، 10 يناير 2026 - 11:08

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

وصل كيليان مبابي لاعب ريال مدريد إلى مدينة جدة السعودية للالتحاق ببعثة ريال مدريد المشاركة في السوبر.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في السعودية.

وكان مبابي قد تعرض لإصابة في الركبة أبعدته عن المباراتين الماضيتين ضد أتلتيكو مدريد وريال بيتيس.

التقارير أشارت في البداية إلى أن مبابي سيغب لمدة 3 أسابيع ولكن عقب تأهل الفريق للنهائي قرر مبابي السفر أملا في المشاركة بعد تحسن حالته.

ووصل مبابي إلى جدة على متن طائرة خاصة وأعلن عن وصوله عبر تغريده عبر حسابه على موقع إكس تحت عنوان "السلام عليكم جدة".

وكان ريال مدريد قد فاز في نصف النهائي على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.

بينما فاز برشلونة في نصف النهائي الآخر على أتلتيك بلباو بخمسة أهداف دون رد.

برشلونة هو حامل لقب النسخة الماضية من السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي.

ريال مدريد كيليان مبابي الكلاسيكو السوبر الإسباني جدة
