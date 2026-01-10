من مهندس في الكويت إلى 9 أندية ومزاملة شيكابالا.. محمد عطوة يعلن اعتزاله

أعلن محمد عطوة لاعب الاتحاد السكندري وبيراميدز والرائد السعودي السابق اعتزال كرة القدم.

واعتزل محمد عطوة كرة القدم بعدما بلغ عامه الـ35.

وكشف محمد عطوة عبر حسابه على فيسبوك، عن اعتزال كرة القدم بعدما خاض عدة تجارب داخل وخارج الدوري المصري.

وأوضح عطوة أنه كان في طريقه للعمل كمهندس بدولة الكويت، ولكن شاء القدر أن يتراجع عن قراره ويتجه للعب في نادي الترسانة.

وذكر عطوة أنه كان قريبا من الانتقال لصفوف الأهلي لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

ولعب عطوة في صفوف نادي الرائد السعودي وزامل محمود عبد الرازق شيكابالا أسطورة الزمالك خلال فترة لعبه بنفس النادي.

وبدأ محمد عطوة مسيرته مع الترسانة وانتقل منه ألى مصر للمقاصة، ثم الاتحاد السكندري ثم الرائد السعودي.

وعاد عطوة للدوي المصري من بوابة بيراميدز، ثم الاتحاد مجددا، ثم الجونة وأسوان والداخلية.

وخاض عطوة آخر تجاربه مع نادي أمانة بغداد العراقي في صيف 2024.