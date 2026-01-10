مواعيد مباريات السبت 10 يناير - مصر ضد كوت ديفوار.. والأهلي يواجه فاركو

يختتم اليوم دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 10 يناير 2025.

كأس أمم إفريقيا

الجزائر × نيجيريا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

مصر × كوت ديفوار.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2.

الدوري الإسباني

ريال أوفييدو × ريال بيتيس.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

فياريال × ديبورتيفو ألافيس.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

جيرونا × أوساسونا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

فالنسيا × إلتشي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

أودينيزي × بيزا.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي

كومو × بولونيا.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي

روما × ساسولو.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي

أتالانتا × تورينو.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي

الدوري الألماني

فيردر بريمن × هوفنهايم.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

يونيون برلين × ماينز.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

سانت باولي × لايبزج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

هايدنهايم × كولن.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

فرايبورج × هامبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

باير ليفركوزن × شتوتجارت.. 7:30 مساء - إم بي سي أكشن.

كأس عاصمة مصر

فاركو × الأهلي.. 4:00 مساء - أون سبورت 1.

وادي دجلة × بيراميدز.. 4:00 مساء - أون سبورتس 2.

كهرباء الإسماعيلية × المصري.. 7:00 مساء - أون سبورت 1.

كأس الاتحاد الإنجليزي

ولفرهامبتون × شوروسبيري تاون.. 2:15 مساء - بي إن سبورتس.

ماكليسفيلد × كريستال بالاس.. 2:15 مساء - بي إن سبورتس 2.

إيفرتون × سندرلاند.. 2:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

فولام × ميدلسبره.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 7.

نيوكاسل × بورنموث.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

مانشستر سيتي × إكستر سيتي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

توتنام × أستون فيلا.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

تشارلتون × تشيلسي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

نهائي كأس الدوري البرتغالي

فيتوريا جيماريش × براجا.. 10:00 مساء - أون سبورت 1.

