مواعيد مباريات السبت 10 يناير - مصر ضد كوت ديفوار.. والأهلي يواجه فاركو

السبت، 10 يناير 2026 - 10:28

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد بنين - هدف ياسر إبراهيم

يختتم اليوم دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 10 يناير 2025.

كأس أمم إفريقيا

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مشاركة تريزيجيه في مران منتخب مصر قبل لقاء كوت ديفوار كرة سلة - الاتحاد ينتصر على الأهلي في الدوري.. والترتيب بعد نهاية ذهاب الدور التمهيدي أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: نودع البطولة برأس مرفوعة والعديد من الإيجابيات هاتريك بنزيمة يقود اتحاد جدة لاكتساح الأخدود

الجزائر × نيجيريا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

مصر × كوت ديفوار.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2.

الدوري الإسباني

ريال أوفييدو × ريال بيتيس.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

فياريال × ديبورتيفو ألافيس.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

جيرونا × أوساسونا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

فالنسيا × إلتشي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

أودينيزي × بيزا.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي

كومو × بولونيا.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي

روما × ساسولو.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي

أتالانتا × تورينو.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي

الدوري الألماني

فيردر بريمن × هوفنهايم.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

يونيون برلين × ماينز.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

سانت باولي × لايبزج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

هايدنهايم × كولن.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

فرايبورج × هامبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

باير ليفركوزن × شتوتجارت.. 7:30 مساء - إم بي سي أكشن.

كأس عاصمة مصر

فاركو × الأهلي.. 4:00 مساء - أون سبورت 1.

وادي دجلة × بيراميدز.. 4:00 مساء - أون سبورتس 2.

كهرباء الإسماعيلية × المصري.. 7:00 مساء - أون سبورت 1.

كأس الاتحاد الإنجليزي

ولفرهامبتون × شوروسبيري تاون.. 2:15 مساء - بي إن سبورتس.

ماكليسفيلد × كريستال بالاس.. 2:15 مساء - بي إن سبورتس 2.

إيفرتون × سندرلاند.. 2:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

فولام × ميدلسبره.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 7.

نيوكاسل × بورنموث.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

مانشستر سيتي × إكستر سيتي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

توتنام × أستون فيلا.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

تشارلتون × تشيلسي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

نهائي كأس الدوري البرتغالي

فيتوريا جيماريش × براجا.. 10:00 مساء - أون سبورت 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

أمم إفريقيا منتخب مصر الأهلي كأس عاصمة مصر مواعيد مباريات السبت
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مشاركة تريزيجيه في مران منتخب مصر قبل لقاء كوت ديفوار أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: نودع البطولة برأس مرفوعة والعديد من الإيجابيات أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ" أمم إفريقيا - محمد إسماعيل: هدفنا واحد هو حصد اللقب ولا يوجد خصم سهل أمم إفريقيا - الركراكي: لم نخض مباراة مثالية ضد الكاميرون.. وسنمنح ذلك لجيل كامل من المغاربة أمم إفريقيا - صيباري: نيجيريا أو الجزائر؟ أريد فقط الفوز باللقب حُلت العقدة أمم إفريقيا - أسامة فيصل: سنتعامل مع مواجهة كوت ديفوار بهدوء.. وهذا الجيل يستحق اللقب
أخر الأخبار
أماد ديالو: أي خطأ قد يكون مكلفا أمام منتخب مثل مصر.. وهذه نقطة قوتنا 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
رومانو: الهلال يتوصل لاتفاق مع فيورنتينا لضم بابلو ماري 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر ألونسو: أتمنى رؤية فينيسيوس مبتسما غدا.. وهذا موقف مبابي من المشاركة ساعة | الكرة الأوروبية
النصر يستعيد نجمه قبل دربي الهلال ساعة | سعودي في الجول
سيمينيو: انتقالي لمانشستر سيتي مثالي.. وأفضل ما لدي لم يأت بعد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فليك: لامين جاهز.. ولا يوجد دافع أكبر من مواجهة ريال مدريد في نهائي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: ننتظر إتمام انتقال الجزار إلى الأهلي للحصول على نسبة إعادة البيع 2 ساعة | الدوري المصري
وكيل ثنائي إنتر: اللعب للهلال؟ انتقال كانسيلو إلى برشلونة أنهى كل شيء 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520952/مواعيد-مباريات-السبت-10-يناير-مصر-ضد-كوت-ديفوار-والأهلي-يواجه-فاركو