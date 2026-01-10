مواعيد مباريات السبت 10 يناير - مصر ضد كوت ديفوار.. والأهلي يواجه فاركو
السبت، 10 يناير 2026 - 10:28
كتب : FilGoal
يختتم اليوم دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 10 يناير 2025.
كأس أمم إفريقيا
الجزائر × نيجيريا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
مصر × كوت ديفوار.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2.
الدوري الإسباني
ريال أوفييدو × ريال بيتيس.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
فياريال × ديبورتيفو ألافيس.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
جيرونا × أوساسونا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
فالنسيا × إلتشي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
أودينيزي × بيزا.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي
كومو × بولونيا.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي
روما × ساسولو.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي
أتالانتا × تورينو.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي
الدوري الألماني
فيردر بريمن × هوفنهايم.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
يونيون برلين × ماينز.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
سانت باولي × لايبزج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
هايدنهايم × كولن.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
فرايبورج × هامبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
باير ليفركوزن × شتوتجارت.. 7:30 مساء - إم بي سي أكشن.
كأس عاصمة مصر
فاركو × الأهلي.. 4:00 مساء - أون سبورت 1.
وادي دجلة × بيراميدز.. 4:00 مساء - أون سبورتس 2.
كهرباء الإسماعيلية × المصري.. 7:00 مساء - أون سبورت 1.
كأس الاتحاد الإنجليزي
ولفرهامبتون × شوروسبيري تاون.. 2:15 مساء - بي إن سبورتس.
ماكليسفيلد × كريستال بالاس.. 2:15 مساء - بي إن سبورتس 2.
إيفرتون × سندرلاند.. 2:15 مساء - بي إن سبورتس 1.
فولام × ميدلسبره.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 7.
نيوكاسل × بورنموث.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
مانشستر سيتي × إكستر سيتي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
توتنام × أستون فيلا.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 1.
تشارلتون × تشيلسي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
نهائي كأس الدوري البرتغالي
فيتوريا جيماريش × براجا.. 10:00 مساء - أون سبورت 1.
