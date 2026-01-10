أمم إفريقيا - مشاركة تريزيجيه في مران منتخب مصر قبل لقاء كوت ديفوار

السبت، 10 يناير 2026 - 01:48

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - محمد صلاح - تريزيجيه - مرموش - مصر

شارك محمود حسن "تريزيجيه" في مران منتخب مصر قبل مباراة كوت ديفوار.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في التاسعة مساء السبت.

وشارك تريزيجيه، لاعب وسط المنتخب ليطمئن الجهاز الفني على جميع اللاعبين الموجودين في التدريبات، باستثناء محمد حمدي، الذي تعرض للإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة بنين.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - بونافونتور كالو لـ في الجول: نقاط ضعف مصر قليلة جدا.. وهذا ما جعلنا ننضج مؤتمر إيمرس فاي: لا يجب أن تثق في نفسك جدا أمام مصر.. وهذا اللاعب وعدني بالتسجيل حوار في الجول - أرونا كونيه: عقدة مصر ستنتهي مع الجيل الحالي.. وهذه أسوأ لحظة في مسيرتي

وحضر مران منتخب مصر، هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وحمادة الشربيني ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين ووليد درويش أعضاء مجلس الإدارة.

موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار

تقام مواجهة مصر أمام كوت ديفوار يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب أدرار بمدينة أجادير المغربية المواجهة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويعلق على المباراة علي محمد علي.

منتخب مصر تريزيجيه محمد صلاح أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: نودع البطولة برأس مرفوعة والعديد من الإيجابيات أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ" أمم إفريقيا - محمد إسماعيل: هدفنا واحد هو حصد اللقب ولا يوجد خصم سهل أمم إفريقيا - الركراكي: لم نخض مباراة مثالية ضد الكاميرون.. وسنمنح ذلك لجيل كامل من المغاربة أمم إفريقيا - صيباري: نيجيريا أو الجزائر؟ أريد فقط الفوز باللقب حُلت العقدة أمم إفريقيا - أسامة فيصل: سنتعامل مع مواجهة كوت ديفوار بهدوء.. وهذا الجيل يستحق اللقب أمم إفريقيا - بونافونتور كالو لـ في الجول: نقاط ضعف مصر قليلة جدا.. وهذا ما جعلنا ننضج
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مشاركة تريزيجيه في مران منتخب مصر قبل لقاء كوت ديفوار 29 دقيقة | أمم إفريقيا
كرة سلة - الاتحاد ينتصر على الأهلي في الدوري.. والترتيب بعد نهاية ذهاب الدور التمهيدي 40 دقيقة | كرة سلة
أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: نودع البطولة برأس مرفوعة والعديد من الإيجابيات ساعة | أمم إفريقيا
هاتريك بنزيمة يقود اتحاد جدة لاكتساح الأخدود ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - الاتحاد السكندري يرسل عرضا لضم طرخات ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ" ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - محمد إسماعيل: هدفنا واحد هو حصد اللقب ولا يوجد خصم سهل ساعة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520951/أمم-إفريقيا-مشاركة-تريزيجيه-في-مران-منتخب-مصر-قبل-لقاء-كوت-ديفوار