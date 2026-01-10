أمم إفريقيا - مشاركة تريزيجيه في مران منتخب مصر قبل لقاء كوت ديفوار

شارك محمود حسن "تريزيجيه" في مران منتخب مصر قبل مباراة كوت ديفوار.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في التاسعة مساء السبت.

وشارك تريزيجيه، لاعب وسط المنتخب ليطمئن الجهاز الفني على جميع اللاعبين الموجودين في التدريبات، باستثناء محمد حمدي، الذي تعرض للإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة بنين.

وحضر مران منتخب مصر، هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وحمادة الشربيني ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين ووليد درويش أعضاء مجلس الإدارة.

موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار

تقام مواجهة مصر أمام كوت ديفوار يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب أدرار بمدينة أجادير المغربية المواجهة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويعلق على المباراة علي محمد علي.