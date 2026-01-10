كرة سلة - الاتحاد ينتصر على الأهلي في الدوري.. والترتيب بعد نهاية ذهاب الدور التمهيدي
السبت، 10 يناير 2026 - 01:37
كتب : هاني العوضي
اختتمت مباريات ذهاب الدور التمهيدي من دوري السلة موسم 2025-2026 بفوز الاتحاد السكندري على الأهلي.
وحقق زعيم الثغر الفوز على الأهلي بنتيجة 81-69.
وفاز بتروجت على نظيره سبورتنج نتيجة 80-77، وفاز سموحة على الجزيرة بنتيجة 80-79.
وأخيرا تفوق المصرية للاتصالات على الزمالك بنتيجة 88-77.
وجاء الترتيب بعد نهاية الدور التمهيدي
1 الاتحاد برصيد 14 نقطة
2 الأهلي برصيد 13 نقطة
3 الزمالك برصيد 11 نقطة
4 الجزيرة برصيد 10 نقاط
5 المصرية للاتصالات برصيد 10 نقاط
6 سموحة برصيد 10 نقاط
7 سبورتنج برصيد 8 نقاط
8 بتروجت برصيد 7 نقاط.
ويشارك في الدور التمهيدي 8 فرق، وهي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجت، وسموحة.
يذكر أن بطل الدوري يتأهل إلى الدوري الإفريقي (BAL) الذي يمثل خطوة للتأهل لكأس العالم للأندية لكرة السلة.