كرة سلة - الاتحاد ينتصر على الأهلي في الدوري.. والترتيب بعد نهاية ذهاب الدور التمهيدي

السبت، 10 يناير 2026 - 01:37

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

اختتمت مباريات ذهاب الدور التمهيدي من دوري السلة موسم 2025-2026 بفوز الاتحاد السكندري على الأهلي.

وحقق زعيم الثغر الفوز على الأهلي بنتيجة 81-69.

وفاز بتروجت على نظيره سبورتنج نتيجة 80-77، وفاز سموحة على الجزيرة بنتيجة 80-79.

وأخيرا تفوق المصرية للاتصالات على الزمالك بنتيجة 88-77.

وجاء الترتيب بعد نهاية الدور التمهيدي

1 الاتحاد برصيد 14 نقطة

2 الأهلي برصيد 13 نقطة

3 الزمالك برصيد 11 نقطة

4 الجزيرة برصيد 10 نقاط

5 المصرية للاتصالات برصيد 10 نقاط

6 سموحة برصيد 10 نقاط

7 سبورتنج برصيد 8 نقاط

8 بتروجت برصيد 7 نقاط.

ويشارك في الدور التمهيدي 8 فرق، وهي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجت، وسموحة.

يذكر أن بطل الدوري يتأهل إلى الدوري الإفريقي (BAL) الذي يمثل خطوة للتأهل لكأس العالم للأندية لكرة السلة.

كرة سلة الدوري المصري لكرة السلة
