أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: نودع البطولة برأس مرفوعة والعديد من الإيجابيات

أبدى ديفيد باجو المدير الفني لـ منتخب الكاميرون فخره بما حققه لاعبي فريقه في أمم إفريقيا رغم التوديع على يد المغرب.

وحقق المغرب الفوز على الكاميرون بنتيجة 2-0 وتأهل للمربع الذهبي.

وقال باجو في تصريحات لموقع كاف: "فخور باللاعبين، نودع البطولة برأس مرفوعة، واجهنا بعض الصعوبات لكننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني".

وأردف "الهدف الثاني حسم الأمور، بشكل عام راضٍ عن الأداء، لدينا قائمة شابة وجديدة، واللاعبون يستحقون الإشادة على مجهودهم".

وأتم "لدينا مستقبل مشرق مع هؤلاء اللاعبين الشباب، أغلبهم يشارك في بطولة قارية لأول مرة، تعلمنا الكثير من الدروس وسنترك البطولة بالكثير من الإيجابيات".

