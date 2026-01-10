أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: نودع البطولة برأس مرفوعة والعديد من الإيجابيات
السبت، 10 يناير 2026 - 01:09
كتب : FilGoal
أبدى ديفيد باجو المدير الفني لـ منتخب الكاميرون فخره بما حققه لاعبي فريقه في أمم إفريقيا رغم التوديع على يد المغرب.
وحقق المغرب الفوز على الكاميرون بنتيجة 2-0 وتأهل للمربع الذهبي.
وقال باجو في تصريحات لموقع كاف: "فخور باللاعبين، نودع البطولة برأس مرفوعة، واجهنا بعض الصعوبات لكننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني".
وأردف "الهدف الثاني حسم الأمور، بشكل عام راضٍ عن الأداء، لدينا قائمة شابة وجديدة، واللاعبون يستحقون الإشادة على مجهودهم".
وأتم "لدينا مستقبل مشرق مع هؤلاء اللاعبين الشباب، أغلبهم يشارك في بطولة قارية لأول مرة، تعلمنا الكثير من الدروس وسنترك البطولة بالكثير من الإيجابيات".
قبل المباراة تعددت العُقد للمغرب أمام الكاميرون:
