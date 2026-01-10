أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: نودع البطولة برأس مرفوعة والعديد من الإيجابيات

السبت، 10 يناير 2026 - 01:09

كتب : FilGoal

ديفيد باجو - الكاميرون

أبدى ديفيد باجو المدير الفني لـ منتخب الكاميرون فخره بما حققه لاعبي فريقه في أمم إفريقيا رغم التوديع على يد المغرب.

وحقق المغرب الفوز على الكاميرون بنتيجة 2-0 وتأهل للمربع الذهبي.

وقال باجو في تصريحات لموقع كاف: "فخور باللاعبين، نودع البطولة برأس مرفوعة، واجهنا بعض الصعوبات لكننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني".

وأردف "الهدف الثاني حسم الأمور، بشكل عام راضٍ عن الأداء، لدينا قائمة شابة وجديدة، واللاعبون يستحقون الإشادة على مجهودهم".

وأتم "لدينا مستقبل مشرق مع هؤلاء اللاعبين الشباب، أغلبهم يشارك في بطولة قارية لأول مرة، تعلمنا الكثير من الدروس وسنترك البطولة بالكثير من الإيجابيات".

قبل المباراة تعددت العُقد للمغرب أمام الكاميرون:

الأولى: الكاميرون أقصى المغرب في نسخة 1988 التي استضافتها المغرب من نصف النهائي.

الثانية: المغرب لم تفز من قبل على الكاميرون في أمم إفريقيا (3مواجهات سابقة 2 فوز للكاميرون وتعادل).

الثالثة: المغرب لم يصل لنصف نهائي أمم إفريقيا منذ نسخة 2004 التي خسر لقبها في النهائي ضد تونس.

الرابعة: آخر خسارة رسمية للمغرب على أرضها ووسط جماهيرها جاءت على يد الكاميرون في 2009.

الخامسة: الكاميرون أكثر منتخب أقصى أصحاب الأرض في تاريخ البطولة برصيد 8 مرات.

اليوم وبهدفي دياز وصيباري، فك المغرب العقدة ووصل لنصف النهائي ليكمل الرحلة نحو اللقب الغائب منذ 1976.

وأصبح وليد الركراكي أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات في تاريخ المغرب بأمم إفريقيا برصيد 6 انتصارات.

وينتظر المغرب الفائز من مباراة الغد بين نيجيريا والجزائر لمعرفة هوية منافسه في المربع الذهبي.

وبات منتخب المغرب ثاني المتأهلين لنصف النهائي بعد السنغال التي تفوقت على مالي بهدف دون رد.

ديفيد باجو الكاميرون أمم إفريقيا
