هاتريك بنزيمة يقود اتحاد جدة لاكتساح الخلود

اكتسح فريق اتحاد جدة منافسه الخلود بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل كريم بنزيمة هاتريك بالإضافة إلى هدف من صالح الشهري للاتحاد.

وحصل ويليام تروست إيكونج مدافع الخلود على بطاقة حمراء بشكل مباشر في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول.

ثم حصل موسى ديابي على ركلة جزاء ونفذها بنزيمة.

وضاعف بنزيمة النتيجة في الدقيقة 28 قبل أن يكمل هاتريك بعد 7 دقائق.

وأنهى الشهري أهداف فريقه في الدقيقة 84 من صناعة أحمد الغامدي.

ويواصل الاتحاد سلسلة تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي في جميع البطولات.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الاتحاد للنقطة 26 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما توقف رصيد الخلود عند النقطة 12 في المركز الـ 12.

