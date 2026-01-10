خبر في الجول - الاتحاد السكندري يرسل عرضا لضم طرخات

مصدر من المصري لـ في الجول: خطوة تفصلنا عن ضم العش من الأهلي

خبر في الجول – بيراميدز يتمم اتفاقه مع زيسكو لضم باسكال فيري

خبر في الجول - الأهلي يتفق مع البنك على ضم عمرو الجزار.. وقيمة الصفقة

خبر في الجول – فاركو يقدم عرضا لضم مصطفى فوزي

مصدر من الأهلي لـ في الجول: توروب يقرر الاعتماد على رباعي الشباب مع الفريق الأول

مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: سيحا اقترب من الانتقال للمصري

خبر في الجول - الزمراوي إلى المصري معارا من الوداد.. وموعد وصوله

مران الزمالك - انتظام شيكو بانزا.. وتخفيف الأحمال استعدادا لمواجهة زد