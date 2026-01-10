خبر في الجول - الاتحاد السكندري يرسل عرضا لضم طرخات
السبت، 10 يناير 2026 - 00:58
كتب : عمرو نبيل
قدّم نادي الاتحاد السكندري عرضا للمدافع المغربي أنور طرخات لضمه في صفقة انتقال حر.
أنور ترخات
النادي : لاعب حر
وحسبما علم FilGoal.com فإن زعيم الثغر أرسل العرض عبر البريد الالكتروني للاعب في انتظار رده لإتمام التعاقد.
وسبق لطرخات أن لعب لأندية الجيش الملكي وأولمبيك آسفي المغربي والزوراء العراقي.
وفسخ اللاعب عقده مؤخرا مع أولمبيك آسفي مؤخرا ليصبح لاعبا حرا.
وأعلن الاتحاد ضم عبد الرحمن جودة معارا لنهاية الموسم لمدة 6 أشهر من بيراميدز وضم محمود عبد العاطي من بيراميدز لمدة موسم.
ويسعى زعيم الثغر لضم محمد علاء حارس الجونة ومحمد مجدي "أفشة" من الأهلي وخالد عبد الفتاح من سيراميكا كليوباترا كما كشف FilGoal.com.
وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الاتحاد السكندري اقترب من ضم ثنائي زد حمدي علاء وعبد الرحمن عماد.
كذلك اتفق الاتحاد مع نادي إنبي على استعارة لاعبه أحمد نادر حواش.
ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ20 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط بعد مرور 13 جولة.
ويحتل الفريق أيضا المركز الثاني لحساب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط في كأس عاصمة مصر.