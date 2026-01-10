أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"

هل تظن أن أزمة تمرد لاعبي نيجيريا قبل مواجهة الجزائر الحاسمة في أمم إفريقيا 2025 هو الأول أو الثاني؟

لاعبو نيجيريا رفضوا التدرب قبل لقاء الجزائر بسبب تأخر حصولهم على مكافآت التأهل من الاتحاد النيجيري، لدرجة أن ويلفريد نديدي قائد المنتخب وعد بدفع القيمة من جيبه الشخصي.

أول ما سيتبادر لذهنك هو أزمة الملحق الإفريقي الذي أقيم في نوفمبر الماضي بالمغرب أيضا.

لكن الأمر يعود حتى كأس العالم 1994 وليس جديدا في نيجيريا، بل وطال أيضا منتخب السيدات الأكثر تتويجا في تاريخ القارة.

فماذا يفعل النسور الخضر بعد كل أزمة في بطولة كبيرة؟

لهذا السبب لا ثقة

في تصريح يعود لعام 2014 أوضح جوناثان أكبوبوري لاعب منتخب نيجيريا السابق سر الأزمة التي تطفو دائما على سطح الكرة النيجيرية: "لا يثق هؤلاء اللاعبون بالمسؤولين عندما يقطعون وعودا، لوجود أدلة قوية تدعم هذا الافتراض. انتظر العديد من اللاعبين لعقود طويلة ليحصلوا على مكافآتهم أو حوافزهم الموعودة، لكنها لم تتحقق قط".

وأضاف "يجب النظر إلى المكانة التي يحظى بها اللاعبون أثناء مسيرتهم الكروية، والمعاملة السيئة التي يواجهونها بعد اعتزالهم. هؤلاء اللاعبون على دراية بالتاريخ، ويفهمون أساليب مسؤولي كرة القدم، وكيف أن الأموال المخصصة لا تصل أبدا إلى اللاعبين أنفسهم".

أكبوبوري كان عضوا في منتخب نيجيريا تحت 17 عاما الذي حقق لقب كأس العالم للناشئين 1985 والتي أقيمت في الصين.

حينها وُعد كل لاعب بمنزل وأسهم في البنك المركزي ومنحة دراسية من بين حوافز أخرى لكن الحكومة النيجيرية لم تفِ بوعودها بسبب الإطاحة بالحكومة النيجيرية آنذاك برئاسة محمد بخاري.

كينجسلي أيكيونبوري ظل منتظرا تحقيق تلك الوعود لكنه توفي في 1996.

في 2015 عاد بخاري لتولي رئاسة نيجيريا مرة أخرى وأوفى بوعده بالفعل وفي 25 فبراير 2016 وفقا لشبكة BBC حصل لاعبو نيجيريا الفائزين بلقب كأس العالم للناشئين 1986 على الجوائز المالية.

بخاري وزع 10000 دولار لكل لاعب تنفيذا لوعده الذي أوفى به بعد 30 عاما.

الأمر لا يقتصر على بطولة الناشئين، ففي نفس التقرير لا يزال لاعبو ومسؤولو نيجيريا ينتظرون المنازل التي وُعدوا بها نظير فوزهم بأمم إفريقيا 1994. وقد انتظر هداف تلك البطولة، رشيدي يكيني، مكافأته في العاصمة حتى وفاته في مايو 2012.

وحتى السيدات الفائزات بلقب أمم إفريقيا 2004 بجنوب إفريقيا حصدن قيمة مكافأة مالية لكل لاعبة بعد اعتصام دام 5 أيام في فندقهن بجنوب إفريقيا.

والآن لنعود للمنتخب الأول لنحاول قص شريط الأزمات الذي بدأ منذ 1998.

كأس العالم 1998

بعدما تصدرت النسور الخضر ترتيب المجموعة والفوز على إسبانيا بنتيجة 3-2 نشبت أزمة قبل مباراة دور الـ 16 ضد الدنمارك.

نيجيريا سقطت بنتيجة كبيرة قوامها 4-1 ضد الدنمارك.

صنداي أوليسيه نجم نيجيريا السابق قال عن تلك المباراة: "أهدرنا الكثير من الطاقة عشية مباراتنا في جدال حول المكافأة، ومثل هذا الأمر لا ينبغي أن يكون محور التركيز في بطولة كبيرة مثل كأس العالم. خسرنا تلك المباراة خارج الملعب وليس داخله."

كأس القارات 2013

أبطال القارة وصلوا قبل أول مباراة لهم في كأس القارات بالبرازيل بـ 36 ساعة فقط من مباراتهم الافتتاحية ضد تاهيتي.

لماذا؟ بسبب خلاف حول مدفوعات اللاعبين، مما أدى إلى رفض الفريق مغادرة الفندق والسفر للمشاركة في البطولة.

نيجيريا حققت الفوز بنتيجة 6-1 لكنها خسرت من أوروجواي ثم إسبانيا وودعت من دور المجموعات.

كأس العالم 2014

قاطع اللاعبون التدريبات مطالبين بجزء من مستحقاتهم المالية المتفق عليها للمشاركة في البطولة. بسبب خشيتهم من عدم حصولهم على مكافأة التأهل للدور الثاني، والبالغة 30 ألف دولار لكل لاعب.

جودلاك جوناثان رئيس نيجيريا آنذاك تحدث مع ستيفن كيشي المدير الفني وجوزيف يوبو قائد المنتخب وطمأن الفريق بأنه سيتم تسوية مستحقاتهم، وبعد ذلك سافر اللاعبون وبدأوا التدريب.

في النهاية خسر النسور الخضر من فرنسا بنتيجة 2-0 في دور الـ 16.

أمم إفريقيا 2019

قبل مواجهة غينيا في الجولة الثانية من المجموعات رفض لاعبو النسور الخضر التدرب ومغادرة فندق الإقامة في الإسكندرية، كما رفض أحمد موسى نجم النسور الحضور إلى المؤتمر الصحفي.

السبب معتاد.. عدم تحويل مكافآت اللاعبين وتأخيرها بواسطة الاتحاد النيجيري لكرة القدم والمقدرة بـ 10 آلاف دولار بعد الفوز على بوروندي 1-0.

حينها أماجو بينيك رئيس الاتحاد النيجيري أخبر أحد الصحفيين أنه: "تم عرض دفع المكافأة بالنيرة النيجيرية لكن اللاعبون رفضوا بسبب انخفاضها أمام قيمة الدولار، ما يعني أنهم سيخسرون الأموال".

وصرح شيهو ديكو النائب الثاني لرئيس الاتحاد النيجيري قائلا: "لدينا فقط مكافأة الفوز ضد بوروندي، وقد أصبحت جاهزة حمدا لله، جزء من أموال تمت الموافقة عليها من قبل محمد بخاري رئيس نيجيريا، ووصلت للبنك المركزي والآن يتم تحويلها إلى الدولار، الأموال الموجودة تكفي جميع المباريات المتبقية في بطولة كأس الأمم 2019، حتى النهائي".

جون أوبي ميكيل قائد المنتخب طالب اللاعبين بالتدرب ليلة المباراة وبالفعل هذا حدث، وحققوا الفوز في اليوم التالي 1-0 بهدف كينيث أوميرو.

النسور الخضر أنهوا البطولة في المركز الثالث بالتفوق على تونس.

ملحق تصفيات كأس العالم 2026

قبل مواجهة الجابون في نصف نهائي الملحق الإفريقي المؤهل للملحق العالمي لنهائيات كأس العالم 2026، وضع لاعبو نيجيريا 3 شروط لخوض المباراة.

1- زيادة مكافآت المباريات من 5000 دولار إلى 15000 دولار

2- مراجعة البدلات اليومية

3- السداد الفوري للتعهدات المتبقية من كأس الأمم الإفريقية 2023.

وبالفعل عشية اللقاء أعلن ويليام تروست إيكونج قائد نيجيريا حل الأزمة، وانتصرت نيجيريا بصعوبة بنتيجة 4-1 في نصف النهائي على الجابون بعد 120 دقيقة.

وفي النهائي خسرت بطاقة التأهل لصالح الكونغو الديمقراطية ليغيب النسور عن كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

أمم إفريقيا 2025

قبل مباراة الجزائر في ربع النهائي، نشبت الأزمة المكررة بتمرد اللاعبين ومقاطعة تدريبات مباراة الجزائر في ربع النهائي بسبب عدم صرف مكافآت الفوز في أول 4 مباريات بالبطولة.

وسبق أن قالت دوريس أوزوكا أنيت وزيرة المالية النيجيرية في بيان نشرته جريدة بنش: "مكافآت منتخب نيجيريا ستظهر في الحسابات الدولارية للاعبين ابتداءً من اليوم (الخميس) أو غدا (الجمعة)".

وأضافت "تأخير الدفع كان بسبب عملية تحويل الأموال إلى عملة أجنبية، فهذا الخيار هو المفضل لدى اللاعبين".

وتابعت "العملية تم تسريعها الآن، والتحويلات النهائية إلى الحسابات الدولارية جارية حاليا".

مشكلة مكررة منذ 2013 ونفس الردود من المسؤولين النيجيريين.

في النهاية قرر اللاعبون العودة ليلة المباراة للتدرب من جديد بعدما تعهد ويلفريد نديدي للجهاز الفني واللاعبين بدفع المكافآت شخصيا إذا لم تفعل السلطات ذلك قبل يوم السبت.

فماذا سيفعل نسور نيجيريا الخضر ضد الجزائر، هذا ما سنعرفه في الثامنة مساءً يوم السبت.

