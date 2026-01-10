أمم إفريقيا - محمد إسماعيل: هدفنا واحد هو حصد اللقب ولا يوجد خصم سهل

السبت، 10 يناير 2026 - 00:32

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمد إسماعيل

أوضح محمد إسماعيل لاعب منتخب مصر أن الهدف هو حصد لقب أمم إفريقيا 2025.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في آخر مباريات ربع نهائي أمم إفريقيا غدا السبت في التاسعة مساء.

وقال محمد إسماعيل لاعب منتخب مصر للصحفيين: "هدفنا واحد هو حصد اللقب، ستكون مباراة كوت ديفوار صعبة، درسنا الخصم جيدا وسنحاول تحقيق الفوز".

وأتم "لا يوجد فريق سهل ونحترم كل الخصوم ولكل خصم نقاط قوة وضعف وندرسها".

موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار

تقام مواجهة مصر أمام كوت ديفوار يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب أدرار بمدينة أجادير المغربية المواجهة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويعلق على المباراة علي محمد علي.

