أمم إفريقيا - محمد إسماعيل: هدفنا واحد هو حصد اللقب ولا يوجد خصم سهل
السبت، 10 يناير 2026 - 00:32
كتب : FilGoal
أوضح محمد إسماعيل لاعب منتخب مصر أن الهدف هو حصد لقب أمم إفريقيا 2025.
محمد إسماعيل
النادي : الزمالك
ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في آخر مباريات ربع نهائي أمم إفريقيا غدا السبت في التاسعة مساء.
وقال محمد إسماعيل لاعب منتخب مصر للصحفيين: "هدفنا واحد هو حصد اللقب، ستكون مباراة كوت ديفوار صعبة، درسنا الخصم جيدا وسنحاول تحقيق الفوز".
وأتم "لا يوجد فريق سهل ونحترم كل الخصوم ولكل خصم نقاط قوة وضعف وندرسها".
موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار
تقام مواجهة مصر أمام كوت ديفوار يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.
وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
ويستضيف ملعب أدرار بمدينة أجادير المغربية المواجهة.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.
ويعلق على المباراة علي محمد علي.
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مشاركة تريزيجيه في مران منتخب مصر قبل لقاء كوت ديفوار أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: نودع البطولة برأس مرفوعة والعديد من الإيجابيات أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ" أمم إفريقيا - الركراكي: لم نخض مباراة مثالية ضد الكاميرون.. وسنمنح ذلك لجيل كامل من المغاربة أمم إفريقيا - صيباري: نيجيريا أو الجزائر؟ أريد فقط الفوز باللقب حُلت العقدة أمم إفريقيا - أسامة فيصل: سنتعامل مع مواجهة كوت ديفوار بهدوء.. وهذا الجيل يستحق اللقب أمم إفريقيا - بونافونتور كالو لـ في الجول: نقاط ضعف مصر قليلة جدا.. وهذا ما جعلنا ننضج